vivo porta in Italia la serie X300 con ottica ZEISS da 200 MP per foto da professionisti

vivo sceglie l’Italia per raccontare da vicino il futuro dell’imaging mobile. In occasione del lancio ufficiale della nuova serie X300, il brand ha organizzato due masterclass con l’Istituto Italiano di Fotografia, offrendo a media, fotografi e appassionati l’opportunità di scoprire e testare le potenzialità del nuovo comparto fotografico co-ingegnerizzato con ZEISS.

vivo presenta al pubblico la straordinaria fotocamera con ottica ZEISS da 200 MP dell’X300

Durante i workshop, ambientati in set fotografici studiati per esaltare le diverse condizioni di luce, i partecipanti possono mettere alla prova la serie X300 e conoscere da vicino i segreti dietro la nuova Teleobiettivo APO ZEISS da 200 MP, disponibile in esclusiva su X300 Pro. È la prima volta che la tecnologia APO ZEISS, fino ad oggi riservata alle ottiche professionali per fotografia astronomica e naturalistica, viene integrata su uno smartphone, eliminando i difetti cromatici e garantendo scatti nitidi, puliti e fedeli in ogni situazione.

A completare l’esperienza fotografica arrivano due accessori esclusivi: il Kit Teleobiettivo ZEISS esterno da 2,35x e l’Imaging Grip Kit, che trasformano il telefono in una vera fotocamera professionale portatile.

La nuova serie introduce anche una fotocamera frontale Ultra Wide-Angle ZEISS da 50 MP con autofocus e un sistema di algoritmi proprietari per ritratti più realistici. Tra le modalità più apprezzate ci sono ZEISS Natural Portrait, Night Portrait e Portrait Snapshot, pensate per catturare scatti perfetti in ogni condizione di luce. Sul fronte video, X300 Pro segna un primato assoluto grazie al supporto per video 4K Dolby Vision a 120 fps, con qualità cinematografica e una stabilizzazione di livello professionale.

Con l’arrivo della serie X300 debutta anche in Italia OriginOS 6, la nuova interfaccia di vivo che introduce funzioni avanzate di AI Creation, Google Gemini integrato, e un design rinnovato per un’esperienza più fluida e intuitiva.

Disponibilità e prezzi

vivo X300 (16GB + 512GB) è disponibile a 1.099 €, mentre vivo X300 Pro (16GB + 512GB) costa 1.399 €. Gli accessori fotografici sono acquistabili separatamente — il Kit Teleobiettivo ZEISS a 349 € e l’Imaging Grip Kit a 179 € — anche in bundle promozionali con sconti dedicati.

vivo accompagna il lancio con una serie di promozioni speciali su Amazon, MediaWorld, Euronics e WINDTRE, offrendo sconti fino a 100 €, rate a tasso zero e vantaggi esclusivi per i clienti. Inoltre, per tutti gli acquirenti italiani, l’azienda offre un anno di garanzia estesa, cinque anni di copertura sulla batteria e riparazione gratuita del display per i modelli X300 Pro acquistati entro il 4 gennaio 2026.

Con la serie X300, vivo dimostra ancora una volta di voler portare l’eccellenza fotografica nel mondo mobile, unendo design, innovazione e qualità ottica ZEISS in un’unica, potente esperienza.