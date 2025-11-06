Google riserva Google Orologio agli smartwatch del proprio brand

Google ha preso una decisione che ha fatto storcere il naso un po’ di utenti. La questione riguarda gli smartwatch e una delle applicazioni più amate di Google, da utilizzare proprio su questi dispositivi. Molti utenti che possiedono uno smartwatch, di qualsiasi brand, utilizzano l’app Google Orologio per la gestione di tutto ciò che riguarda il tempo.

Google Orologio è un’ottima applicazione, integrata con l’ecosistema Android e Google, che permette agli utenti di impostare sveglie personalizzate, anche collegandosi a servizi di musica. Ma non solo perché è possibile avviare timer, utilizzarlo come cronometro per le attività quotidiane e lo sport, è molto altro.

Fino a questo momento l’app di Google era disponibile su tutti gli smartwatch, ma la decisione presa dal colosso di Montand View, purtroppo sta per cambiare le cose.

Gli utenti dovranno dire addio a Google Orologio?

Ebbene, Google ha preso una decisione davvero controversa, scegliendo di riservare l’app Google Orologio soltanto agli smartwatch del suo brand. Ciò significa che tutti gli orologi digitali che appartengono ad altri marchi non supporteranno più l’app di Google.

Quindi tutti i dispositivi che non sono Pixel non supporteranno più Google Orologio. In particolare tutti gli utenti che hanno già installato l’app sul proprio smartwatch potranno continuare a utilizzarla, ma senza garanzia di futuri aggiornamenti. Chi invece non l’ha mai scaricata, non potrà più farlo.

L’obiettivo di Google probabilmente è quello di rafforzare l’identità del proprio brand Pixel, cercando così di integrare sempre di più alcune applicazioni e renderle esclusive per i propri dispositivi.

Gli utenti a riguardo si sono divisi, c’è chi non ha gradito la decisione presa da Google di rendere la sua applicazione esclusiva per i dispositivi Pixel, mentre d’altra parte c’è chi vede in questa scelta un tentativo di migliorare l’esperienza di Pixel Watch, e appoggia in pieno l’idea di Google.