Threads introduce l’approvazione manuale delle risposte: più controllo e meno spam

Threads continua a evolversi con l’obiettivo di offrire agli utenti interazioni più sane, rispettose e mirate. A tal proposito, l’ azienda ha annunciato una serie di nuove funzioni pensate per dare ai creatori di contenuti e agli utenti comuni un controllo più ampio sulle risposte ai propri post. La novità più importante è la modalità “reply approvals”. Quest’ ultima consente di approvare manualmente ogni risposta prima che diventi visibile pubblicamente.

Attivando questa funzione, l’utente potrà vedere un elenco di commenti “in sospeso” e decidere quali pubblicare e quali ignorare. Si tratta di uno strumento utile per chi riceve molti messaggi, ma anche per chi vuole evitare spam, insulti o contenuti fuori tema. In alternativa, Threads permette anche di approvare o eliminare tutte le risposte in blocco, una soluzione rapida per gestire grandi volumi di interazioni. La funzione può essere abilitata singolarmente su ogni post, e non ha limiti di tempo per la revisione. Sarà quindi l’utente a scegliere quando e come moderare.

Threads migliora la gestione dei commenti con nuovi filtri intelligenti

Oltre all’approvazione manuale, Meta ha introdotto anche due nuovi filtri di visualizzazione pensati per semplificare la gestione dell’attività quotidiana. Le persone potranno scegliere di mostrare solo le risposte provenienti dagli account seguiti oppure quelle che contengono menzioni dirette, così da concentrarsi sulle discussioni realmente rilevanti. Tali strumenti, secondo quanto dichiarato, sono stati progettati in particolare per i profili con un elevato numero di follower, che spesso si trovano a dover gestire centinaia di commenti in poco tempo.

Ma non è finita qui. Negli ultimi mesi, Threads ha aggiunto limiti sui quote post, risposte riservate ai follower e la possibilità di creare “ghost posts”, ovvero post temporanei che scompaiono dopo 24 ore. Sono arrivate anche le chat di gruppo e i test per le community tematiche, spazi dedicati a interessi specifici come musica, sport o cinema.

Insomma, con una simile ondata di nuovi strumenti, Threads mira a distinguersi dai social concorrenti puntando su un’esperienza d’uso più controllata e meno tossica. Uno spazio in cui l’utente ha l’ultima parola su ciò che appare sotto i propri contenuti.