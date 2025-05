Threads: il piano iniziale di Meta

Threads è arrivata in Europa alla fine del 2023. L’app rappresenta un interessante esperimento di evoluzione nel mondo dei social media. Nata inizialmente come una funzione testuale interna a Instagram, Threads ha visto il suo percorso deviare durante lo sviluppo. Fino a diventare un’applicazione autonoma. A gettare nuova luce sulle origini di Threads sono state le dichiarazioni di Adam Mosseri, CEO di Instagram. Secondo quanto riportato, l’intenzione era di integrare completamente le nuove funzionalità testuali direttamente in Instagram. Ciò con l’obiettivo di competere con X.

Threads: la sua evoluzione nel tempo

Secondo Mosseri, all’interno dell’azienda si è discusso a lungo su come procedere. Fino a quando non si è deciso di separare tali funzionalità e costruire una nuova piattaforma dedicata. Tale passaggio è stato motivato dal desiderio di non creare confusione tra gli utenti. Le dinamiche di interazione su Threads, dove ogni risposta può assumere la stessa rilevanza del post originale, si discostano da quelle gerarchiche più lineari presenti su Instagram o su piattaforme, in cui il contenuto principale domina le reazioni o i commenti.

Nonostante la separazione, il legame tra Threads e Instagram rimane molto stretto. Per accedere a Threads, è obbligatorio disporre di un account Instagram, e i profili sulle due piattaforme sono strettamente interconnessi. Instagram, inoltre, promuove attivamente Threads, mostrando i suoi contenuti all’interno del feed tradizionale e incoraggiando l’apertura dell’app dedicata per accedere alla conversazione completa.

Tale rapporto ha probabilmente contribuito alla rapida diffusione della piattaforma. Quest’ultima ha superato i 20 milioni di utenti in tutto il mondo già nel gennaio successivo al lancio europeo. Un traguardo importante che dimostra come, nonostante la frammentazione, una forte integrazione strategica tra piattaforme possa facilitare l’adozione di nuovi strumenti. Threads rappresenta così non solo una risposta all’evoluzione dell’universo social, ma anche un esempio di come un’azienda possa adattarsi rapidamente per rispondere meglio alle aspettative e alle abitudini degli utenti.