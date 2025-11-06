Oppo Find N6: il prossimo pieghevole sarà ancora più sottile e potente

OPPO

Negli ultimi anni, Oppo si è affermata come una delle aziende più audaci nel campo dei foldable, imponendo un nuovo standard di qualità e sottigliezza con la serie Find N. Dopo il successo del Find N5, il produttore cinese sarebbe ora pronto a spingersi ancora oltre con il prossimo Find N6, un pieghevole che secondo le indiscrezioni punterà tutto su un design ancor più sottile e leggero, senza rinunciare alla potenza e all’autonomia.

Ancora più sottile: la nuova sfida di Oppo

A lanciare l’indiscrezione è Digital Chat Station, una delle fonti più affidabili del panorama tech cinese. Secondo il leaker, Oppo Find N6 riuscirà a scendere sotto i 4,2 mm di spessore da aperto, battendo così il record del suo predecessore e posizionandosi tra i pieghjevoli più sottili mai realizzati. Un risultato ingegneristico notevole, considerando che già il Find N5 — con i suoi 146,6 x 160,9 x 4,21 mm e un peso ben bilanciato — rappresentava uno dei migliori compromessi tra eleganza e robustezza nel settore.

La tendenza è chiara: il mercato dei pieghevoli sta entrando in una fase di ottimizzazione estrema, in cui ogni frazione di millimetro conta. Dopo anni di rincorsa con Samsung, che solo con il Galaxy Z Fold 7 è riuscita ad avvicinarsi ai livelli di compattezza del Find N5, Oppo vuole tornare in vantaggio e consolidare la propria leadership tecnologica.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 e batteria da oltre 6.000 mAh

Sotto la scocca del Find N6 dovrebbe battere il nuovissimo Snapdragon 8 Elite Gen 5, il chip di punta di Qualcomm per la prossima generazione di flagship Android. Realizzato con processo a 3 nm, promette un miglioramento del 25% nelle prestazioni grafiche e fino al 30% in più di efficienza energetica rispetto alla generazione precedente.

Proprio l’autonomia sarà uno dei punti di forza del nuovo pieghevole: i rumor parlano infatti di una batteria superiore ai 6.000 mAh, un valore eccezionale per un dispositivo foldable. Si tratterebbe di un importante passo avanti rispetto ai 5.600 mAh del Find N5, consentendo di garantire un’intera giornata di uso intenso, anche con il grande display interno AMOLED aperto. A completare il pacchetto ci sarà la ricarica wireless e, con ogni probabilità, una ricarica rapida da 80W via cavo, ormai marchio di fabbrica per i top di gamma Oppo.