Samsung Galaxy S26 Ultra, linee più morbide e profili arrotondati nel nuovo design

Il futuro Samsung Galaxy S26 Ultra potrebbe dire addio alle forme squadrate che hanno caratterizzato la serie negli ultimi anni. Le ultime informazioni condivise dal leaker Ice Universe mostrano un cambio di direzione nel design: il nuovo top di gamma adotterà bordi più arrotondati, mantenendo però un aspetto elegante e riconoscibile.

In un’immagine diffusa in rete, sono stati mostrati i presunti vetri protettivi dei tre modelli della gamma — Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra. Mentre i primi due dispositivi della gamma non saranno poi così diversi dagli attuali S25 ed S25+, il modello Ultra dovrebbe presentare angoli più curvi per un profilo complessivamente più fluido. Stando alla fonte, la volontà di Samsung è quella di rispettare alcuni criteri in termini di ergonomia e praticità, rendendo il dispositivo più comodo da impugnare e meno ingombrante nelle tasche, aspetto cruciale per un modello dalle dimensioni già generose.

Display piatto e nuovi equilibri nella gamma S26

Nonostante il cambiamento nel design esterno, il display dovrebbe rimanere completamente piatto su tutti e tre i modelli, confermando una tendenza che Samsung porta avanti da alcune generazioni. La decisione di abbandonare definitivamente i bordi curvi va nella direzione di una maggior usabilità e di un miglior controllo dei riflessi e dei tocchi accidentali, aspetti spesso criticati nei display edge del passato.

La scelta di adottare linee più morbide allinea il design del Galaxy S26 Ultra a quello di altri protagonisti del mercato Android, come OnePlus 13 e Google Pixel 10, ma anche agli ultimi iPhone, tutti caratterizzati da profili più tondeggianti e superfici più armoniose.

Un lancio previsto per fine febbraio

Secondo le indiscrezioni, la presentazione ufficiale della serie Galaxy S26 potrebbe tenersi a fine febbraio 2026, leggermente più tardi rispetto al solito calendario di gennaio. Il motivo sarebbe legato a “modifiche in fase di sviluppo”, tra cui l’eliminazione del modello Edge, sostituito da un Galaxy S26 Plus più equilibrato.

Oltre al restyling estetico, la gamma dovrebbe integrare un nuovo pannello display con miglioramenti nella luminosità e nella resa dei colori, insieme a aggiornamenti mirati al comparto fotografico, mantenendo così l’obiettivo di unire eleganza, ergonomia e prestazioni.