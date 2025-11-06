Iliad, con TOP 300 PLUS navighi al massimo con soli 11,99 € al mese

Scegliendo una tariffa telefonica di Iliad, non si sta scegliendo soltanto quanto navigare su Internet e a che velocità, ma si sta scegliendo anche la trasparenza che l’operatore francese porta sempre con sé. Qualsiasi tariffa di Iliad, sia per quanto riguarda la linea mobile, sia per quanto riguarda la linea fissa, presenta un prezzo che è bloccato per sempre.

In un mondo in cui i prezzi variano in continuazione, e gli aumenti pesano tanto sul reddito delle famiglie, sottoscrivere un contratto il cui prezzo non varierà nel tempo è davvero importante. Oltre a questo, la qualità dell’operatore francese è indiscutibile, tanto da aver conquistato milioni di utenti nel nostro paese.

Scopri TOP 300 PLUS di Iliad

Per quanto riguarda la linea mobile, Iliad presenta delle tariffe esclusive, che non si possono assolutamente perdere. La prima promozione da prendere in considerazione, che si può attivare per altri sette giorni, è TOP 300 PLUS. Quest’ultima permette agli utenti di avere a disposizione minuti e SMS illimitati, e 300 giga di Internet con tecnologia 5G. Inoltre saranno disponibili anche 30 giga extra da utilizzare in Europa. Con l’offerta si hanno anche a disposizione minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni incluse. La promozione ha un costo di 11,99 € al mese bloccato per sempre. Per quanto riguarda invece il costo di attivazione della SIM è di 9,99 €.

Insieme a tutto ciò che è stato appena elencato, la tariffa TOP 300 PLUS porta con sé anche altri servizi extra. Ad esempio è disponibile il servizio Mi richiami, che avvisa l’utente con un SMS ogni volta che è stato chiamato ma non risultava raggiungibile, il servizio hotspot, e Nessuno scatto alla risposta.

Inoltre, compresi nel costo della tariffa, c’è la portabilità del numero da qualsiasi operatore telefonico, il controllo del credito residuo, la segreteria telefonica e anche la tecnologia VoLTE. Tutti questi servizi sono disponibili senza nessun costo aggiuntivo.