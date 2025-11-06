OnePlus 15 “Fast and Smooth” debutta il 13 novembre

OnePlus è pronta a proporre qualcosa di diverso con il suo nuovo OnePlus 15 in arrivo la prossima settimana, giovedì 13 novembre. Alza ancora gli standard con un dispositivo che introduce un’architettura a triplo chip. Oltre ad una batteria record da 7300mAh e un display da 165Hz, il più fluido mai visto sugli smartphone dell’azienda.

L’obiettivo è portare l’esperienza “Fast and Smooth” a un livello mai raggiunto prima, offrendo potenza, stabilità e autonomia senza compromessi.

Il display più fluido del settore

Il nuovo pannello LTPO da 6,78 pollici offre una risoluzione elevata e una frequenza di aggiornamento fino a 165Hz, garantendo immagini ultra-nitide e un movimento estremamente fluido, perfetto sia per i contenuti multimediali che per il gaming. La luminosità di picco raggiunge i 1800 nit, assicurando visibilità anche sotto il sole diretto, mentre la certificazione TÜV Rheinland Eye Care 5.0 tutela la vista con modalità intelligenti che regolano automaticamente la saturazione e la temperatura dei colori.

Potenza tripla, fluidità continua

Cuore del dispositivo è il chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, affiancato da due processori dedicati: uno per la risposta tattile a 3200Hz e uno per la gestione del Wi-Fi, in grado di garantire connessioni stabili e reattive. Il tutto è gestito da OxygenOS 16, ottimizzato per sfruttare al massimo la sinergia tra i chip e offrire un multitasking davvero senza rallentamenti.

Raffreddamento e autonomia da record

Il nuovo sistema Cryo-Velocity 360° combina una camera di vapore 3D, aerogel isolante e una cover in grafite bianca per mantenere temperature ottimali anche durante lunghe sessioni di gioco. La batteria da 7300mAh con tecnologia Silicon NanoStack promette oltre l’80% di capacità dopo quattro anni e supporta ricarica SUPERVOOC da 120W e AIRVOOC wireless da 50W.

Resistenza e design

OnePlus 15 sarà inoltre certificato IP66, IP68, IP69 e IP69K, offrendo una protezione totale da acqua, polvere e getti ad alta pressione.

Un mix di eleganza, potenza e ingegneria che prepara la strada per una nuova generazione di flagship: più veloce, più fluido, più duraturo che mai.