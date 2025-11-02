Google Orologio si aggiorna: nuove funzioni e piccoli ritocchi all’interfaccia

Google Orologio, l’app di riferimento per sveglie, cronometro e timer su Android, ha ricevuto un nuovo aggiornamento che ne migliora l’esperienza d’uso senza stravolgerla. La versione 8.3, già in distribuzione sul Play Store, porta tre modifiche mirate a migliorare la chiarezza dell’interfaccia. Dopo il restyling introdotto ad agosto, il team di sviluppo prosegue sulla strada della semplificazione, lavorando sui dettagli più che sulle grandi novità.

La prima modifica visibile riguarda la schermata della sveglia, che ora adotta uno sfondo a tinta unita al posto dell’immagine di sistema. Tale scelta rende più leggibili l’orario e i pulsanti “Posticipa” e “Interrompi”, indipendentemente dallo sfondo impostato sul telefono. I colori dei tasti, però, restano coerenti con il tema di Android, integrandosi perfettamente con il resto dell’interfaccia.

Google semplifica anche le Routine e riorganizza le impostazioni dell’app

La seconda novità di Google Orologio 8.3 è di tipo linguistico ma non meno importante. Le “Routine dell’Assistente Google” cambiano nome e diventano semplicemente “Routine”, con una nuova icona composta da tre scintille. La modifica segna un altro passo verso l’integrazione con Gemini, il successore dell’Assistente classico, e prepara l’app alla futura transizione verso l’IA generativa.

Infine, l’aggiornamento introduce una ristrutturazione interna delle impostazioni. Nel senso che la sezione “Sveglie” è ora in cima alla pagina, mentre il blocco “Orologio” è stato spostato in basso.

Google continua così a perfezionare le sue app con piccoli miglioramenti. Novità in apparenza marginali, ma che tutte insieme possono fare davvero la differenza nell’esperienza d’uso complessiva. L’aggiornamento può essere scaricato gratuitamente su qualsiasi dispositivo Android tramite Play Store. Basta toccare “Aggiorna” se l’app è già installata o “Installa” per aggiungerla da zero. Insomma, con la versione 8.3, GoogleOrologio dimostra che anche un semplice strumento quotidiano come una sveglia può cambiare con eleganza, puntando su usabilità, pulizia visiva e integrazione con i nuovi servizi AI del colosso di Mountain View.