L’AI accende il futuro del nucleare

Negli Stati Uniti, il mondo dell’energia nucleare si prepara a un’accelerazione senza precedenti. L’Idaho National Laboratory ha stretto una collaborazione con Amazon Web Services per progettare reattori più rapidi da costruire, sicuri ed economicamente sostenibili. L’obiettivo? Sfruttare la potenza del cloud e dell’AI per trasformare la prossima generazione di centrali.

Il primo passo concreto sarà la creazione di un gemello digitale di un piccolo reattore modulare (SMR). Tale modello virtuale consentirà di simulare ogni dettaglio operativo dell’impianto reale, riducendo rischi e costi di sperimentazione. Gli SMR, con una capacità tra 20 e 300MW elettrici, sono considerati una delle tecnologie più promettenti per soddisfare la crescente domanda di energia senza aumentare le emissioni di carbonio.

L’AI come alleata della nuova energia

Chris Ritter, responsabile Scientific Computing and AI dell’INL, ha sottolineato come la collaborazione offra accesso a risorse di calcolo avanzate, modelli di IA e hardware specializzato come le GPU. Il direttore John Wagner ha definito l’iniziativa un passo importante per garantire al Paese energia nucleare più sicura e diffusa. Invece AWS ha evidenziato la possibilità di sviluppare reattori autonomi, capaci di gestire le operazioni in modo intelligente e reattivo.

Questa collaborazione rappresenta un tassello di una tendenza più ampia che unisce innovazione digitale e industria nucleare. Anche l’Oak Ridge National Laboratory, in collaborazione con l’azienda Atomic Canyon, sta adottando simulazioni basate sull’ intelligenza artificiale per velocizzare il complesso processo di autorizzazione dei reattori.

L’uso dell’AI però non si limita alla sola fase progettuale. Gli algoritmi possono monitorare il funzionamento degli impianti, prevenire anomalie e ottimizzare le prestazioni in tempo reale. Tale approccio mira a un futuro in cui la produzione di energia atomica diventi non solo più efficiente, ma anche più sicura. Insomma, le tecnologie emergenti potrebbero segnare una svolta storica. La combinazione tra IA e nucleare promette di inaugurare una nuova era, in cui il calcolo avanzato non sarà solo uno strumento di ricerca, ma il motore stesso dell’innovazione energetica.