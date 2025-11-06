App IO e Klarna: da oggi si possono pagare multe, bolli e ticket sanitari a rate

L’app IO compie un nuovo passo avanti nella digitalizzazione dei servizi pubblici. Con l’ultimo aggiornamento è stata infatti introdotta l’integrazione con Klarna. Si tratta del noto sistema di pagamento “Buy Now, Pay Later”. Da oggi, milioni di utenti possono pagare multe, bolli auto, ticket sanitari, tasse scolastiche e altri avvisi pagoPA anche a rate, scegliendo un piano di pagamento flessibile e senza complicazioni.

Il funzionamento è semplice e immediato. Dopo aver aperto un avviso pagoPA all’interno dell’app IO, è sufficiente selezionare Klarna tra i metodi di pagamento disponibili e proseguire con la procedura guidata. L’utente può decidere come pagare. Ad esempio se farlo un’unica soluzione, in tre rate senza interessi, oppure attraverso finanziamenti fino a dodici mesi, in base all’importo. Una volta completata la transazione, la ricevuta del pagamento appare nella sezione “Pagamenti” e l’esito positivo viene notificato nei “Messaggi” dell’app.

IO e Klarna: una collaborazione per rendere i pagamenti pubblici più moderni e sostenibili

In questo modo, la piattaforma diventa sempre più centrale nel rapporto tra cittadini e PA. In quanto essa offre non solo praticità ma anche nuove opportunità di gestione finanziaria. L’integrazione tra IO e Klarna è il risultato dell’accordo siglato tra PagoPA S.p.A. e la fintech svedese, con il supporto tecnologico di Worldpay. L’obiettivo? Estendere le soluzioni di pagamento dilazionato oltre il commercio elettronico, portandole anche nei servizi pubblici.

Tale accordo segna una svolta importante nel percorso di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione italiana. Per la prima volta, uno strumento nato nel settore privato entra nel mondo dei servizi digitali pubblici, rendendo più flessibili e accessibili anche spese come sanzioni o tributi locali. In più, l’integrazione rappresenta un modello replicabile a livello internazionale, grazie alla collaborazione globale tra Klarna e Worldpay, che mira a diffondere i pagamenti digitali rateali in tutto il mondo.

Insomma, questa evoluzione rafforza il ruolo dell’app IO come punto di riferimento per i servizi pubblici digitali, accessibile a tutti i cittadini da Android e iOS. L’aggiornamento dimostra come la tecnologia possa semplificare la burocrazia, offrendo soluzioni più rapide e personalizzabili.