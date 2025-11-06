Galaxy Z TriFold, nuovi dettagli sul rivoluzionario foldable di Samsung

Dopo le primissime immagini del Galaxy Z TriFold, Samsung ha deciso di svelare nuovi dettagli per mostrare quanto il nuovo foldable sia rivoluzionario. Infatti, nel video apparso recentemente in rete, si può notare come lo spessore del device sia molto contenuto.

Il filmato mostra il Galaxy Z TriFold molto da vicino, sia protetto dalla teca espositiva, sia per la prima volta in mano ad un utente. Sia nella variante aperta che in quella chiusa, si nota molto chiaramente come il foldable sia elegante e, all’apparenza, leggero.

L’azienda coreana si è concentrata particolarmente sulle giunture e sulle cerniere, vero punto cruciale del dispositivo. Sebbene la doppia piegatura comporti uno spessore inevitabilmente maggiore rispetto al Galaxy Z Fold 7, il device fornisce una sensazione di robustezza e leggerezza.

Il foldable di nuova generazione di Samsung, il Galaxy Z TriFold si mostra dal vivo con alcune sorprese molto interessanti

Quando lo schermo è completamente aperto, il dispositivo presenta uno spessore molto contenuto, al pari del Galaxy Z Fold 7. Una volta richiuso, lo spessore non sembra superare quello di un dito, un risultato comunque importante per Samsung.

Guardando esclusivamente il retro del device, il Galaxy Z TriFold e il Fold 7 risultano quasi indistinguibili quando sono chiusi. L’effetto è accentuato dalla presenza della tripla fotocamera nella stessa posizione oltre che del flash LED e del sensore per le impronte digitali posto sul lato.

Da aperto, invece, la superficie disponibile è molto ampia, con l’interfaccia utente che cambia dinamicamente a seconda dell’apertura e della chiusura di una parte del display. Purtroppo, Samsung non ha ancora condiviso dettagli ufficiali sulle caratteristiche tecniche del Galaxy Z TriFold.

Il device si configura come uno dei progetti più ambiziosi di Samsung e dimostra il know-how acquisito in questi anni nel settore degli smartphone pieghevoli. Il possibile lancio potrebbe avvenire a breve in mercati selezionati ma restiamo in attesa di maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.