Xiaomi potenzia la casa intelligente con la serratura 4 Pro Dual Camera Edition

Nei tempi più recenti, la tecnologia sta facendo dei passi in avanti su nuovi settori. Ad esempio, il campo della smart home si sta arricchendo di dispositivi davvero fantastici e molto utili se si vuole vivere in una casa davvero intelligente.

Avere una smart home significa letteralmente avere una casa intelligente, ovvero costituita da diversi dispositivi tecnologici che sono connessi a Internet e proprio per questo sono in grado di controllare delle funzioni che riguardano la casa grazie a dei dispositivi tecnologici. Ad esempio, in una smart home si possono accendere o spegnere le luci, il riscaldamento e gli elettrodomestici direttamente dal proprio smartphone o dal proprio assistente vocale.

Un altro ambito in cui lo smart home può essere essenziale è quello della sicurezza.

In questo caso, Xiaomi si permette proprio di espandere il proprio ecosistema, introducendo un dispositivo per la casa intelligente, in grado di dare più sicurezza agli utenti.

Xiaomi: il dispositivo con due fotocamere per una maggiore sicurezza

Il dispositivo in questione introdotto da Xiaomi è la versione con due camere della sua serratura intelligente. Si tratta della Xiaomi Smart Door Lock quattro Pro Dual Camere Edition.

Questo prodotto è pensato proprio per ampliare la sicurezza degli utenti nella propria abitazione, e lo fa grazie a una tecnologia che prevede un sistema a doppia fotocamera. Quest’ultimo è fondamentale per espandere al massimo il controllo visivo e non perdere chi si avvicina alla porta da nessuna angolazione. Un altro punto forte del nuovo dispositivo di Xiaomi è la batteria da 6870 mAh, In grado di garantire un’autonomia fino a sei mesi con un solo ciclo di Ricarica.

Con la Smart Door Lock 4 Pro Dual Camera Edition, Xiaomi si pone come obiettivo ambizioso quello di diventare un punto di riferimento imprescindibile per quanto riguarda i dispositivi essenziali nella casa intelligente.