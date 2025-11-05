eufy cambia le regole della sicurezza: la videocamera ibrida che vede tutto

Con la eufyCam S4, eufy introduce la prima videocamera ibrida fai-da-te alimentata a energia solare. Una combinazione di potenza e precisione pensata per chi desidera una sicurezza senza limiti. La videocamera integra un obiettivo bullet 4K e due PTZ 2K, in un design tri-cam capace di offrire una copertura a 360°. Ogni dettaglio, fino a 15 metri, viene catturato con chiarezza sorprendente. La promessa è una protezione totale, di giorno e di notte. L’obiettivo principale vigila sugli ingressi, mentre i due PTZ si muovono continuamente seguendo tutti i movimenti. La AI Tracking 2.0 coordina le lenti con precisione assoluta, riadattando l’inquadratura in tempo reale.

Energia infinita, controllo assoluto con eufy

Il pannello solare rimovibile da 5,5 W trasforma la luce in autonomia costante. Basta un’ora di sole diretto per alimentare un’intera giornata di sorveglianza. Il design rimovibile permette di posizionarlo nel punto più luminoso, garantendo libertà d’installazione. Il rivestimento in ETFE protegge da acqua, polvere e corrosione. Anche nelle giornate più difficili, la videocamera continua a funzionare grazie alla batteria ricaricabile sostituibile. Il sistema di rilevamento doppio, basato su radar e sensori PIR, distingue con precisione persone e veicoli, riducendo i falsi allarmi. Quando un movimento sospetto viene rilevato, si attivano luci rosse e blu, insieme a una sirena da 105 dB, garantendo una reazione automatica di eufy.

Abbinata alla HomeBase S380, la videocamera sfrutta l’intelligenza artificiale BionicMind per il riconoscimento facciale e la classificazione di persone, animali e veicoli. Tutti i dati vengono elaborati localmente, senza dipendere dal cloud, mantenendo la privacy intatta. Le funzioni Cross-cam Tracking e 24/7 Snapshots permettono di seguire ogni evento in modo continuo e di controllare la proprietà in tempo reale senza consumare energia. La eufyCam S4 nasce così come simbolo di sicurezza silenziosa e presenza costante, capace di unire tecnologia, eleganza e affidabilità. Dove comprarla? Ora è disponibile su eufy.com e Amazon, a 299 euro per la versione singola o 699 euro per il kit con due videocamere. Con eufy, la sicurezza diventa accessibile a tutti.