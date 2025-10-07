Google rivoluziona la smart home con Gemini for Home: addio a Google Assistant

Gemini

Google ha ufficializzato il passaggio più importante nella storia recente della sua piattaforma domestica: Gemini for Home. L’assistente basato sull’intelligenza artificiale prende definitivamente il posto di Google Assistant, portando con sé un nuovo approccio alla smart home fatto di conversazioni naturali, automazioni più intelligenti e funzionalità proattive che trasformano l’esperienza quotidiana.

Gemini for Home è ufficiale

L’annuncio del 1° ottobre 2025 segna un cambio di rotta epocale. Google parla di un “nuovo inizio” per la casa connessa, basato su quattro pilastri: intelligenza artificiale avanzata, un’app riprogettata, nuovo hardware ottimizzato e un piano di servizi premium che unisce il tutto. In pratica, la smart home di Google diventa un ecosistema IA-first, in cui l’utente interagisce in modo più libero e meno vincolato ai vecchi comandi rigidi di Assistant.

Una casa che risponde al linguaggio naturale

Il cuore dell’innovazione è la capacità di Gemini di comprendere e adattarsi al linguaggio naturale e al contesto. Non servono più frasi precise: basta dire “Sto per cucinare, puoi accendere le luci vicino ai fornelli?” perché il sistema capisca dove si trova la cucina e quali lampade servano. Oppure chiedere di spegnere tutte le luci della casa tranne una stanza specifica.

La vera differenza è la proattività: Gemini non si limita a eseguire comandi, ma propone azioni, fa domande di chiarimento e porta avanti conversazioni più ricche. La smart home diventa quindi un ambiente che “collabora” con l’utente, capace di prevedere scenari e reagire di conseguenza.

Gemini Live arriva sugli speaker e sugli smart display

Chi ha già provato Gemini Live sullo smartphone conosce la naturalezza della conversazione con l’IA di Google. Ora, la stessa esperienza arriva sugli speaker e sugli smart display. Basterà dire “Ehi Google, chattiamo” per iniziare un dialogo continuo, senza dover ripetere la parola chiave. L’assistente diventa così un interlocutore sempre presente, con cui è possibile cambiare argomento al volo e gestire la casa in tempo reale.

Videosorveglianza intelligente: dalle notifiche al racconto

Un’altra area di grande cambiamento è quella della videosorveglianza domestica. Le videocamere Nest, integrate con Gemini, non si limitano più a inviare notifiche impersonali, ma diventano veri e propri analisti visivi.

Tre i livelli di aiuto promessi:

Avvisi contestualizzati, che descrivono in linguaggio naturale cosa è successo e perché è rilevante.

Recap giornaliero con Home Brief, che riassume la giornata in poche clip, evitando ore di visione manuale.

Ricerca intelligente delle registrazioni tramite linguaggio naturale (“Mostrami quando il corriere ha lasciato il pacco stamattina”).

Un salto qualitativo notevole che porta l’IA dentro la sicurezza domestica in modo concreto.

Ask Home: la nuova app Google Home

Le novità non si fermano ai dispositivi: anche l’app Google Home si evolve con Ask Home, un motore di ricerca interno che sfrutta Gemini per semplificare la gestione della casa. L’utente potrà chiedere direttamente di:

Trovare dispositivi o automazioni.

Controllare luci, prese, serrature e sensori con frasi naturali.

Creare automazioni semplicemente descrivendole.

Una funzione pensata per eliminare menu complessi e dare all’utente un punto di accesso unico e conversazionale.