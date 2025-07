Avia: ecco il pannello solare riservato alle serrature intelligenti

Quando si parla di tecnologia smart per la casa, la comodità è spesso uno degli aspetti più esaltati. Eppure, ogni sistema intelligente, anche il più avanzato, può nascondere delle insidie. È il caso della serratura Avia Smart Deadbolt+, un dispositivo pensato per offrire un’esperienza moderna e sicura agli utenti Apple Home, ma che, come tutte le serrature smart, presenta un punto debole intrinseco. Ovvero l’alimentazione. Una batteria scarica può trasformarsi in un imprevisto, impedendo l’accesso alla propria abitazione. Per prevenire tale tipo di situazione, Mighton Products ha pensato a una soluzione innovativa e sostenibile: Smart SolarPro.

Avia: ecco i dettagli sul nuovo sistema di alimentazione

Smart SolarPro è un pannello solare di piccole dimensioni. È stato ideato per alimentare la serratura Avia Smart Deadbolt+ in modo continuo e affidabile. L’idea alla base del progetto è consentire agli utenti di dimenticarsi della manutenzione energetica del dispositivo. Ciò grazie ad una fonte di energia costante e rinnovabile. Come sottolineato da Mike Derham, Presidente dell’azienda, lo scopo è liberare l’utente da qualsiasi preoccupazione legata alla ricarica o alla sostituzione della batteria. Garantendo un funzionamento regolare nel tempo.

L’efficienza del pannello si manifesta nella sua capacità di supportare fino a 100 operazioni giornaliere, tra apertura e chiusura della serratura. Ciò purché sia installato in una posizione esposta alla luce solare diretta. Tale elemento è cruciale per garantire l’autonomia promessa dal dispositivo. Il SolarPro, inoltre, si integra perfettamente con il design della serratura grazie alla sua struttura compatta, al colore nero elegante e alla leggerezza. Caratteristiche che lo rendono adatto a diversi contesti architettonici, senza compromettere l’estetica della porta d’ingresso.

Anche se al momento né la serratura né il pannello solare sono disponibili nel mercato italiano, la direzione intrapresa è particolarmente interessante. Un’innovazione come quest’ultima apre la strada ad una nuova generazione di dispositivi smart, non solo più pratici, ma anche più rispettosi dell’ambiente.