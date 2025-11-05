WhatsApp arriva ufficialmente su Apple Watch: ecco cosa cambia

Dopo una lunga attesa, WhatsApp approda in forma stabile su Apple Watch. Meta ha infatti annunciato il rilascio ufficiale dell’app completa, disponibile per tutti gli utenti e non più limitata alla versione beta. Non si tratta di una semplice estensione delle notifiche dello smartphone. Al contrario, l’applicazione consente di leggere, rispondere e interagire direttamente dal display dell’orologio. In questo modo la comunicazione ancora più immediata.

Gli utenti possono digitare le risposte attraverso un piccolo tastierino virtuale. Potranno quindi inviare messaggi vocali, reagire ai testi con emoji e visualizzare sticker animati in modo nitido e fluido. La cronologia delle chat resta perfettamente sincronizzata con quella presente sull’iPhone, evitando la perdita di conversazioni o media. Come da tradizione, anche sull’Apple Watch i messaggi sono protetti dalla crittografia end-to-end, garanzia di sicurezza e privacy. Meta ha già confermato che nei prossimi mesi arriveranno ulteriori funzioni, segno che l’app è destinata a evolversi rapidamente.

Apple Watch e WhatsApp: compatibilità, requisiti e prospettive future

La nuova applicazione è disponibile per tutti i modelli a partire da Apple Watch Series 4, purché aggiornati almeno a watchOS 10. Si tratta dunque di una compatibilità piuttosto ampia. In questo modo milioni di utenti potranno accedere alla piattaforma direttamente dal proprio polso. Per funzionare è necessario che WhatsApp sia installato anche sull’iPhone associato. Le notifiche e le risposte però possono essere gestite in totale autonomia, anche in connessione 4G o Wi-Fi.

L’arrivo ufficiale di WhatsApp su Apple Watch colma una delle mancanze più sentite dagli utenti iOS. Fino ad oggi, infatti, era possibile solo visualizzare i messaggi, senza poter rispondere o interagire davvero. Con questa novità, lo smartwatch diventa un dispositivo di comunicazione a tutti gli effetti.

Tale iniziativa rientra in una più ampia strategia di Meta, che punta a rafforzare la presenza di WhatsApp su tutte le piattaforme, dai computer agli indossabili. Gli utenti Apple, dal canto loro, possono finalmente godere di un’esperienza fluida, integrata e indipendente. Tutto ciò senza più dover estrarre il telefono per ogni messaggio ricevuto.