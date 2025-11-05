ho Mobile, per il Black Friday tornerà una super offerta

Dalla giornata del 3 novembre 2025 è terminata la disponibilità di una delle offerte di rete mobile più apprezzate dell’operatore telefonico virtuale ho Mobile. Ci stiamo riferendo all’offerta nota con il nome di ho. 5,95 100 Giga. Tuttavia, l’operatore virtuale ha deciso di fare una sorpresa agli utenti. Tra pochi giorni, in occasione del Black Friday e del Cyber Monday, l’operatore farà ritornare nuovamente questa offerta.

ho Mobile, per il Black Friday e il Cyber Monday ritornerà l’offerta ho. 5,95 100 Giga

Per celebrare l’arrivo del Black Friday e del Cyber Monday, l’operatore telefonico virtuale ho Mobile farà ritornare una delle sue offerte più vantaggiose. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile nota con il nome di ho. 5,95 100 Giga. Secondo quanto riportato in rete, in particolare, l’offerta in questione tornerà disponibile all’attivazione a partire dalla giornata del prossimo 11 novembre 2025.

L’offerta in questione sarà disponibile all’attivazione sia online sul sito ufficiale dell’operatore sia nei negozi fisici autorizzati ho Mobile. L’offerta sarà però attivabile fino alla giornata del prossimo 1 dicembre 2025. La potranno attivare tutti i nuovi clienti dell’operatore, sia chi deciderà di attivare un nuovo numero sia chi richiederà la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.

Con ho. 5,95 100 Giga gli utenti avranno a disposizione ogni mese un bundle comprendente fino a 100 GB di traffico dati. Questi saranno validi per navigare con una connettività massima pari al 4G con una velocità massima pari a 60 mbps sia in download sia in upload. L’offerta include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà pari a 5,95 euro al mese. È previsto un costo di attivazione per l’offerta. Questo parte da 2,99 euro per chi attiva un nuovo numero e per chi proviene da alcuni operatori telefonici rivali.