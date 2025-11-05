Test nucleari e avvistamenti UFO: qual è la correlazione?

Uno studio recente pubblicato su Scientific Reports suggerisce un legame decisamente inaspettato. Nel dettaglio, è emerso un possibile collegamento tra i test nucleari della Guerra Fredda e un aumento degli avvistamenti dei famosi UFO. La ricerca, condotta dal progetto internazionale VASCO (Vanishing and Appearing Sources during a Century of Observations), ha esaminato immagini astronomiche archiviate tra il 1949 e il 1957 presso il Palomar Observatory in California. Periodo antecedente all’era dei satelliti. L’analisi ha portato all’individuazione di numerosi transienti luminosi, cioè punti che compaiono e scompaiono rapidamente nelle lastre fotografiche. Tali fenomeni non sono nuovi nell’astrofisica, ma lo studio evidenzia una coincidenza temporale con le detonazioni nucleari in superficie.

Nuova analisi su avvistamenti UFO e testi nucleari

I dati suggeriscono che la probabilità di osservare un UFO aumentava del 45% entro 24 ore da un test nucleare. Mentre la frequenza dei transitori luminosi cresceva dell’8,5% nei giorni con avvistamenti registrati. Gli autori sottolineano che tali risultati difficilmente possono essere spiegati con errori strumentali e che la correlazione temporale con eventi specifici rende improbabile un fenomeno casuale. Allo stesso tempo, non è plausibile attribuire il fenomeno ai detriti nucleari, poiché quest’ultimi si sarebbero dissipati nell’atmosfera troppo rapidamente per generare effetti visibili a distanza di un giorno.

Anche se i transitori luminosi non hanno ancora una spiegazione definitiva, gli studiosi indicano possibili origini naturali. Come microframmenti di asteroidi o fenomeni atmosferici poco compresi. Lo studio apre però a interpretazioni più ampie, considerando la relazione tra attività umane ad alta energia e fenomeni cosmici o atmosferici insoliti. Gli autori chiariscono che i dati non rappresentano una prova di forme di vita extraterrestre. Ma costituiscono una base empirica per approfondire il fenomeno.

Il progetto VASCO segna un tentativo concreto di separare le spiegazioni scientifiche dalle suggestioni popolari, fornendo un’analisi rigorosa in un campo tradizionalmente dominato da testimonianze soggettive. Lo studio rappresenta un passo avanti importante nella comprensione di possibili interazioni tra attività nucleari e osservazioni astronomiche anomale.