Silent Hill 2 Remake: il titolo è atteso anche su Xbox?

Un aggiornamento inatteso sul sito dell’ESRB ha riacceso l’interesse dei fan gaming per il remake di Silent Hill 2. L’ente ha inserito la voce relativa a Xbox Series X|S accanto al titolo già disponibile su PlayStation 5 e PC. Tale cambiamento, avvenuto il 31 ottobre, ha scatenato speculazioni tra gli appassionati sul possibile arrivo del gioco su nuove piattaforme. Notizia che potrebbe suggerire che il periodo di esclusiva potrebbe essere ormai concluso. Il remake, sviluppato dal Bloober Team, ha conquistato il pubblico grazie a un restyling grafico completo basato su Unreal Engine 5. L’aggiornamento ha introdotto una telecamera in terza persona e un gameplay più scorrevole. Ciò mantenendo intatta l’atmosfera cupa e psicologica che ha reso il titolo originale un punto di riferimento nel genere horror.

Silent Hill 2 Remake: ecco i dettagli emersi sul nuovo titolo

La qualità della produzione ha trovato riscontro nelle vendite. Si parla di oltre due milioni di copie distribuite tra PlayStation 5 e PC dimostrano l’apprezzamento del pubblico. Mentre le recensioni hanno elogiato l’aderenza all’opera originale e la cura estetica. Alcuni critici, però, hanno segnalato cali di frame rate e imperfezioni tecniche. Aspetti che potrebbero essere ottimizzati in una versione dedicata alle console Xbox Series X|S.

Considerando quanto riportato da ESRB le aspettative dei giocatori continuano a crescere. Quest’ultimi, infatti, ora attendono conferme da Konami o dalla stessa Microsoft. Al momento, però, non ci sono comunicazioni ufficiali da parte degli sviluppatori o dell’editore. Eppure, la presenza della versione Xbox sul database indica che un annuncio formale potrebbe arrivare entro breve tempo. In caso di conferma, i possessori della console Microsoft avranno finalmente la possibilità di esplorare la nebbiosa città di Silent Hill. Ciò accedendo ad un’esperienza completa e aggiornata. In tal modo, si amplia la platea di gamer che possono godere di uno dei remake più discussi e apprezzati degli ultimi tempi.