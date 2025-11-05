Dentro la cellula: proteine in tempo reale come mai prima

Nelle profondità di una cellula, dove tutto accade in silenzio e a velocità incredibili, un gruppo di scienziati è riuscito a fare qualcosa che fino a poco tempo fa sembrava fantascienza: guardare le proteine mentre agiscono, in tempo reale. Niente più ipotesi o immagini statiche al microscopio — adesso i ricercatori possono osservare i movimenti e i cambiamenti delle proteine come se stessero assistendo a uno spettacolo luminoso dentro la cellula stessa.

Scienziati osservano proteine in azione con amminoacido luminoso

L’impresa porta la firma di Han Xiao e del suo team, che ha ideato una tecnica tanto elegante quanto rivoluzionaria. Tutto ruota attorno all’introduzione di un “ventunesimo amminoacido” nel linguaggio genetico delle cellule — una sorta di piccola modifica nel loro alfabeto naturale. Questo nuovo amminoacido trasforma una proteina comune, la lisina, in una versione luminosa. Ogni volta che la proteina subisce una trasformazione — quelle “modificazioni post-traduzionali” che regolano crescita, metabolismo e perfino l’insorgenza del cancro — emette un segnale visibile. Un lampo, una scintilla: il modo in cui la cellula sussurra “qualcosa sta cambiando”.

Il bello è che tutto questo avviene senza distruggere la cellula e senza l’uso di sostanze chimiche invasive. È un po’ come accendere una luce dentro un meccanismo complesso per vedere come funziona, senza doverlo smontare. E non parliamo solo di esperimenti in provetta: la tecnica funziona anche su modelli di tumori vivi, aprendo la possibilità di studiare i processi biologici direttamente nei tessuti.

Durante i test, il team ha concentrato l’attenzione su SIRT1, un enzima legato all’invecchiamento, all’infiammazione e al cancro. Inibendolo, i ricercatori hanno potuto seguire — letteralmente con gli occhi — come le cellule reagivano, segnalando con un bagliore ogni minima variazione. È un modo completamente nuovo di osservare la vita molecolare, una sorta di cinema biologico che mostra in diretta l’effetto dei farmaci e delle mutazioni genetiche.

Secondo Yu Hu, primo autore dello studio, questa scoperta apre la strada a una medicina più personalizzata e meno distruttiva. In futuro, potremmo monitorare i tumori o testare nuovi farmaci seguendo in tempo reale come le cellule rispondono, senza prelevarle o alterarle.

“Abbiamo trasformato segnali invisibili in una narrazione luminosa”, ha detto Xiao. Una frase poetica, ma perfetta: per la prima volta, la scienza non deve più indovinare cosa accade dentro una cellula — può guardarlo accadere, luce dopo luce.