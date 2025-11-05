Google Traduttore introduce due modalità AI: priorità a velocità o precisione

Google Traduttore sta per ottenere un nuovo aggiornamento che permetterà agli utenti di poter optare su due modelli di traduzione AI, uno più veloce e uno più accurato. Almeno per ora, questa novità riguarda solo ed esclusivamente gli utenti iOS, ma in pochi possono avere modo di testarla.

A beneficiare in particolare di questo nuovo aggiornamento saranno soprattutto gli utenti che hanno bisogno di traduzioni rapide. Potranno in questo modo avere un modello più leggero, mentre chi lavora con testi complessi potrà contare su un algoritmo più sofisticato, anche se leggermente più lento. Il modello avanzato promette una resa linguistica più naturale e precisa, ideale per espressioni idiomatiche, testi tecnici o frasi articolate.

Un’interfaccia semplice per cambiare modello

La selezione del tipo di traduzione avviene attraverso un nuovo pulsante a forma di “pillola”, posizionato appena sotto al logo del servizio. Toccandolo, compaiono le due opzioni — “rapido” o “accurato” — con una breve descrizione che ne spiega differenze e casi d’uso. L’app specifica che la modalità più evoluta è disponibile solo per alcune lingue: l’inglese sembra essere tra le prime supportate, ma Google non ha ancora comunicato quali altre siano incluse nella fase iniziale.

Test limitato e ipotesi sul modello di distribuzione

Attualmente non risultano riscontri sull’app Android né sulla versione Web, il che fa pensare a una distribuzione circoscritta agli Stati Uniti o a un rollout graduale. Non è chiaro, inoltre, se questa funzione sarà accessibile a tutti o riservata agli utenti del pacchetto AI Pro, l’abbonamento che Google sta progressivamente estendendo ai propri servizi. Finora, Translate è rimasto un prodotto completamente gratuito, ma l’espansione delle funzioni basate sull’intelligenza artificiale potrebbe segnare un cambio di direzione.

Nel frattempo, Google ha introdotto un’altra funzione AI per Traduttore: la modalità allenamento, che consente di esercitarsi nella conversazione in lingue straniere. Una mossa che porta il servizio a competere sempre più direttamente con app dedicate all’apprendimento linguistico come Duolingo.