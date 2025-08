ChatGPT Agent arriva in Italia: ecco i dettagli

OpenAI continua a presentare innovazioni per il settore dell’intelligenza artificiale. A tal proposito, ha introdotto una nuova funzionalità chiamata ChatGPT Agent. Tale opzione ora è disponibile su scala globale, compresa l’Italia. Si tratta di uno strumento avanzato che va ben oltre il semplice dialogo con un’intelligenza artificiale. Il suo scopo è quello di eseguire azioni complesse in modo autonomo. Offrendo un tipo di interazione che supera ciò a cui siamo stati abituati finora con le precedenti versioni di ChatGPT. A differenza di aggiornamenti che si limitano a migliorare modelli linguistici già esistenti, tale agente segna un cambio di paradigma. Ciò incarnando l’evoluzione da un chatbot conversazionale a un vero assistente operativo.

ChatGPT Agent: ecco cosa è in grad di fare

La forza di tale opzione sta nella sua capacità di operare all’interno di un ambiente virtuale dotato di strumenti sofisticati. Tra cui un browser per esplorare il web, un terminale per l’elaborazione dati, connettori API e interfacce con molteplici fonti informative. Inoltre, l’utente ha la possibilità di seguire in tempo reale ogni passaggio del suo lavoro. L’intero processo, infatti, viene mostrato in una finestra interattiva, offrendo una trasparenza che rende tangibile la logica seguita dall’AI.

Una delle decisioni iniziali di OpenAI era di rendere l’accesso ad Agent riservato agli abbonati dei piani più avanzati, come il Pro, il Team e il Plus. Eppure, la risposta positiva degli utenti Pro ha portato l’azienda ad accelerare la distribuzione su scala più ampia. Al momento, il servizio è disponibile per tutti coloro che utilizzano i piani Plus e Team, anche se con alcune limitazioni in termini di utilizzo. Gli utenti Plus, ad esempio, possono attivare l’agente fino a 40 volte al mese. Gli utenti del piano Pro, che prevede un costo mensile più elevato, hanno invece accesso a 400 interazioni mensili.

Inoltre, è importante sottolineare ChatGPT Agent mantiene alcuni vincoli di sicurezza fondamentali. Qualunque attività che comporta una scelta sensibile o una transazione richiede una conferma esplicita dell’utente. Ciò assicura che l’autonomia dell’agente non diventi un rischio per la privacy o la sicurezza. In definitiva, ChatGPT Agent rappresenta un’evoluzione nell’uso dell’AI, combinando efficienza operativa e trasparenza in un’interfaccia accessibile a tutti.