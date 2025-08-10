Galaxy Buds 3 FE: gli ultimi rumors sulla batteria sono incredibili

Oggi torniamo a parlarvi delle note auricolari di Samsung che hanno conquistato a piccoli passi nel mercato, parliamo nello specifico del modello economico rappresentato dall’Samsung Galaxy Buds FE 3, queste ultime infatti arriveranno in una nuova versione aggiornata e porteranno con loro interessanti novità delle quali possiamo sapere qualche dettaglio in più grazie all’ultima certificazione ottenuta in Europa che ci ha permesso di scoprire alcuni dettagli interessanti sulla capacità delle batterie inserite all’interno sia delle singole auricolari che della custodia di ricarica.

Aumenti impressionanti

Grazie alla certificazione europea SGS Fimko ottenuta dal dispositivo possiamo scoprire che la singola auricolare godrà di un’autonomia pari a 100 mAh Con un incremento addirittura del 66% rispetto ai precedenti 60, anche la custodia godrà di un incremento davvero notevole dal momento che arriverà a 900 mAh passando dai precedenti 479 mAh con un incremento del 79%, valori dunque che lasciano davvero senza fiato dal momento che parliamo quasi del doppio in entrambi i casi, ciò significa che le auricolari potranno offrire autonomie decisamente migliori rispetto ai modelli precedenti e probabilmente godranno di tecnologie aggiornate che necessitano di una maggiore quantità di ricarica per poter funzionare correttamente.

Per il resto, gli auricolari di fasce media di Samsung saranno ulteriormente ispirate a quelle top di gamma dal momento che anche la custodia e i materiali saranno i medesimi con un design decisamente simile ispirato ai Panda, dunque avremo una combinazione di colori tra bianco e nero con materiali plastici di qualità decisamente elevata, ovviamente se confermate queste indiscrezioni lasciano intendere come il livello sarà decisamente più elevato rispetto alle generazioni precedenti, rendendo di fatto queste auricolari, una vera e propria certezza del settore, non rimane dunque che attendere per capire se Samsung rilascerà qualche dettaglio in più, sicuramente ci sarà ancora da attendere un po’ per poter avere qualche indiscrezione in più col passare dei mesi.