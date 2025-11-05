One UI 8.5: si lavora ai preset della fotocamera con alcune modifiche

Come ben sapete, Samsung sta lavorando senza sosta all’introduzione dell’ultima versione dell’interfaccia grafica su tutti i suoi dispositivi in grado di supportarla, nonostante la One UI 8 non sia ancora arrivata su tutti i device. L’azienda coreana sta anche già portando avanti i lavori per quanto riguarda lo sviluppo della versione 8.5, come già largamente anticipato quest’ultima non rappresenterà una vera e propria rivoluzione dell’interfaccia grafica, bensì un’evoluzione che mira a puntellare quelli che sono i piccoli difetti attualmente presenti.

In questo contesto che dunque punta ad affinare le caratteristiche dell’attuale interfaccia grafica, sembra che Samsung stia lavorando ad alcuni cambiamenti per quanto riguarda l’applicazione fotocamera, queste indiscrezioni ci arrivano da Android authority che analizzando il codice sorgente dell’ultima versione non ancora disponibile agli utenti dell’interfaccia grafica, ha trovato le informazioni inerenti alcuni cambiamenti che verranno implementati nell’app fotocamera e soprattutto nell’impostazione manuale per scattare le foto.

Nuovi preset

Sembra che Samsung stia lavorando nello specifico alla sezione manuale delle impostazioni della fotocamera, ovvero quell’insieme di impostazioni che consente all’utente di avere il massimo controllo su tutti i parametri di scatto, nello specifico le impostazioni coinvolte saranno le seguenti:

messa a fuoco (manuale o automatica)

ISO

temperatura colore

saturazione

contrasto

velocità otturatore

bilanciamento del bianco

lunghezza focale

esposizione

Secondo quanto emerso l’utente potrà addirittura creare dei profili che includeranno dei settaggi automatici che si inseriranno non appena cliccati in modo tale da avere dei profili già pronti per un eventuale scatto in una determinata situazione, come se non bastasse sarà possibile creare dei profili che si attiveranno in automatico non appena selezionerete una specifica fotocamera, di conseguenza per fare un esempio, non appena cliccherete sul tale obiettivo si aprirà un preset che avete già sviluppato appositamente per quest’ultimo.

Ovviamente si tratta solo di indiscrezioni e servirà sicuramente attendere ancora molto tempo per poter mettere le mani su qualcosa di concreto, probabilmente ancora un paio di settimane.