Iliad lancia Giga 150: l’offerta mobile con 150GB e tutto illimitato a 7,99€

Iliad continua la sua crescita nel mercato italiano con un’offerta destinata a conquistare nuovi utenti. Si chiama Giga 150 e propone un pacchetto davvero competitivo. Prevede infatti 150GB di traffico dati in 4G/4G+, minuti e SMS illimitati a 7,99€ al mese, con un costo di attivazione della SIM di 9,99€. Come da tradizione Iliad, la tariffa è “per sempre”, senza aumenti nascosti o rimodulazioni future. L’obiettivo? Confermare la filosofia del brand che punta sulla trasparenza, semplicità e assenza di vincoli.

Google e Iliad: semplicità digitale per gli utenti in movimento

L’offerta include anche minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali, permettendo di restare in contatto con amici e familiari all’estero senza costi aggiuntivi. In Europa, invece, Giga 150 mette a disposizione 11GB dedicati in roaming, utilizzabili nei Paesi dell’Unione senza spese extra. Una volta superata questa soglia, il traffico in più costa 0,001586 centesimi per MB, in linea con la regolamentazione europea. Per chi viaggia spesso, la copertura si estende grazie ai partner roaming di Iliad, garantendo l’uso della rete 4G e, dove disponibile, anche del 5G Iliad su dispositivi compatibili.

L’attivazione è immediata e può essere completata online o in uno dei numerosi Iliad Store presenti in Italia.

La gestione dell’offerta è completamente digitale grazie all’app Iliad su Google Play, che consente di controllare il credito residuo, attivare o disattivare servizi e monitorare i consumi in tempo reale. Tra i vantaggi inclusi figurano anche hotspot gratuito, assenza di scatto alla risposta, segreteria telefonica senza costi e possibilità di portabilità del numero senza penali. Tutti i servizi principali sono inclusi nel prezzo.

L’azienda, con sede a Milano, punta a consolidare così la propria posizione grazie a una strategia chiara, offerte trasparenti, copertura sempre più ampia e tariffe stabili nel tempo. Dopo il successo delle precedenti promozioni, Giga 150 rappresenta un ulteriore passo verso una telefonia più equa e accessibile. Iliad conferma dunque la sua missione di “rivoluzione” del mercato italiano, offrendo connettività di qualità a un prezzo che resta sempre lo stesso nel tempo.