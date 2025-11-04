One UI 8.5, due grandi novità in arrivo: pannello Edge adattivo e preset condivisibili per la fotocamera

One UI 8.5

La One UI 8.5 continua a prendere forma e, nonostante le incertezze legate al presunto rinvio del programma beta, le anticipazioni non si fermano. La nuova versione dell’interfaccia di Samsung, basata su Android 16 QPR2, sarà molto più di un semplice aggiornamento incrementale: porterà infatti un numero sorprendente di novità, alcune delle quali puntano a ridefinire il modo in cui gli utenti interagiscono con la UI e con la fotocamera dei propri Galaxy. Tra le ultime aggiunte individuate nei firmware interni trapelati, spiccano due funzioni inedite: un pannello Edge completamente adattivo e i preset personalizzabili per la modalità Pro della fotocamera.

Il pannello Edge diventa “intelligente” e flessibile

Da anni il pannello Edge è una delle caratteristiche distintive della One UI: una barra laterale che consente di richiamare rapidamente app, contatti o strumenti. Fino a oggi, tuttavia, la sua utilità era limitata alla modalità verticale — in landscape semplicemente scompariva.

Con la One UI 8.5, Samsung sembra aver trovato la soluzione. Come rivelato da Sammobile, il nuovo Edge Panel sarà finalmente visibile anche in orizzontale, ma in una forma compatta e adattiva. Quando il dispositivo verrà ruotato in landscape, la barra mostrerà solo tre icone alla volta, permettendo di scorrere lateralmente per accedere agli altri collegamenti. Una modifica apparentemente semplice, ma che migliorerà sensibilmente la produttività su dispositivi come i Galaxy Z Fold, i tablet Galaxy Tab S e persino sui futuri Galaxy Z Flip 7, spesso utilizzati in orizzontale per editing, streaming o gaming.

È una scelta che conferma la direzione “ergonomica” intrapresa da Samsung con le ultime versioni della sua interfaccia: ridurre il numero di tap, adattarsi meglio al contesto e portare più funzioni a portata di pollice, qualunque sia l’orientamento dello schermo.

Preset Pro per la fotocamera: il salto di qualità per i creator

La seconda novità riguarda il comparto fotografico, cuore pulsante dei Galaxy di fascia alta. Nascosta nel codice delle build interne, AssembleDebug (via Android Authority) ha scoperto riferimenti a una nuova funzione chiamata Camera Preset, che debutterà con la modalità Pro della fotocamera. Si tratta di un vero e proprio sistema di profili predefiniti che permetterà agli utenti di salvare e richiamare rapidamente diverse configurazioni fotografiche — senza dover regolare ogni volta ISO, tempi, bilanciamento o messa a fuoco.