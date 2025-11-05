Novità YouTube: l’IA per i video, lo shopping interattivo e il cambio account su Android TV

YouTube continua la sua corsa verso la conquista del grande schermo. Con un aumento del 45% dei canali che generano ricavi a sei cifre dalle smart TV, la piattaforma ha deciso di investire in questo settore. Il suo obiettivo? Fare di sé stessa uno spazio di intrattenimento completo, capace non solo di offrire contenuti video, ma anche di valorizzare i creator e di rendere interattiva la visione.

Le novità annunciate sono numerose e puntano tutte a migliorare la qualità visiva, la navigazione e il coinvolgimento degli utenti. La prima riguarda le miniature 4K, che potranno ora raggiungere fino a 50MB di dimensione, offrendo anteprime nitide e di impatto cinematografico. Ma il vero salto tecnologico arriva con la super risoluzione basata sull’AI. Si tratta infatti di una funzione che consentirà di migliorare automaticamente i video con risoluzione inferiore a 1080p, portandoli in HD o addirittura 4K.

YouTube TV diventa interattivo: canali più immersivi e shopping con un click grazie a Google

Tale sistema utilizzerà l’IA di YouTube per l’upscaling dei contenuti tra 240p e 720p, mantenendo comunque la libertà dei creator di disattivare la funzione in qualsiasi momento. Anche gli spettatori potranno scegliere tra la versione originale o quella migliorata, selezionandola direttamente dalle impostazioni di qualità video.

La seconda grande novità riguarda il restyling della homepage su TV. Quest’ultima offrirà anteprime immersive e la possibilità di esplorare i canali preferiti come vere e proprie serieTV. I creator potranno suddividere i propri contenuti in stagioni o raccolte tematiche, rendendo la fruizione più organizzata. In più, una nuova funzione di ricerca contestuale darà priorità ai video di un determinato canale quando si effettua una ricerca al suo interno, migliorando la visibilità dei contenuti e la scoperta organica.

Ma la novità più rivoluzionaria è senza dubbio l’arrivo dello shopping interattivo su TV. YouTube infatti si prepara ad introdurre la possibilità di acquistare prodotti direttamente dai video. Basterà scansionare un QR code con lo smartphone per aprire la pagina del prodotto, e i creator potranno persino sincronizzare la comparsa dei link con momenti specifici del video. Un’esperienza che unisce intrattenimento, pubblicità e commercio in un unico ambiente, rafforzando il legame tra brand e pubblico. Infine, Google aggiorna YouTube per Android TV, aggiungendo la schermata di cambio account all’avvio. Gli utenti potranno scegliere il proprio profilo o accedere come ospiti fin da subito, separando cronologie e preferenze tra diversi membri della famiglia.