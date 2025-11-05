Ring Intercom Video disponibile anche in Italia: ecco i dettagli

Nel settore in rapida evoluzione della sicurezza domestica, la connettività continua a ridefinire abitudini e aspettative. A tal proposito, Ring amplia la propria offerta con un nuovo dispositivo che aggiunge la dimensione visiva al controllo digitale degli ingressi. Si tratta del Ring Intercom Video che punta ad offrire maggiore comodità e tranquillità a chi vive in appartamento. Ciò grazie a un sistema che unisce tecnologia, semplicità d’uso e sicurezza. Il nuovo modello consente di gestire l’ingresso del proprio edificio da remoto, integrando video in alta definizione e audio bidirezionale. Attraverso l’app dedicata, gli utenti possono osservare in tempo reale chi si trova alla porta e decidere se concedere l’accesso. Ciò anche quando si trovano lontano da casa. L’esperienza si estende ai dispositivi Echo Show, che permettono di visualizzare le immagini e comunicare con i visitatori tramite comandi vocali. Il risultato è un controllo costante e discreto, pensato per adattarsi alla vita quotidiana di chi è spesso fuori casa o desidera una supervisione continua.

Ring Intercom Video: ecco cosa sappiamo sul nuovo dispositivo

Il centro dell’innovazione sta nella notifica immediata. Ogni volta che qualcuno suona o si avvicina all’ingresso, l’utente riceve un avviso e può accedere allo streaming video per verificare la situazione. Tale funzione aggiunge un ulteriore livello di sicurezza, trasformando il tradizionale citofono in uno strumento di monitoraggio personalizzato. L’integrazione con l’app Ring consente, inoltre, di mantenere uno storico delle interazioni, favorendo un approccio più consapevole e controllato alla gestione degli accessi condominiali.

Altro punto di forza è la semplicità di installazione. Ring Intercom Video è progettato per essere montato in autonomia in meno di un’ora, senza modifiche strutturali. Tale caratteristica lo rende adatto anche agli affittuari che desiderano incrementare la sicurezza del proprio appartamento senza interventi permanenti. Il dispositivo è compatibile con la funzione di verifica automatica delle consegne Amazon, che consente ai corrieri verificati di accedere temporaneamente agli edifici per depositare i pacchi in sicurezza.

Ring Intercom Video è disponibile su Amazon.it al prezzo di lancio di 69,99 euro, che passerà a 99,99 euro dal 2 dicembre. Per chi possiede già un citofono compatibile o un precedente modello Ring Intercom, è previsto un programma di permuta. Con tale evoluzione, Ring consolida il proprio ruolo nel settore della domotica e della sicurezza intelligente.