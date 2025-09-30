Android TV Stick con il 70% di sconto su AliExpress

Avete in casa un televisore che non si può collegare a internet, ma volete trasformarlo in una Smart TV? allora potete acquistare un Android TV Stick su AliExpress e pagarlo veramente pochissimo, in modo poi da poterlo tranquillamente utilizzare per accedere alle vostre serie TV preferite, o comunque a tutti i servizi di streaming.

La promozione di questi giorni viene applicata direttamente sul modello H96Max H313, trattasi di un android TV Stick, con sistema operativo appunto Android 14, al cui interno trova posto un processore ARM Cortex A53, quad-core ad alte prestazioni che risulta essere piuttosto performante, aprendo sicuramente le porte di una trasmissione di contenuti a massima risoluzione (massimo in 4K UltraHD), in pochissimo spazio. Come infatti tutte le Android TV Stick, è proprio la portabilità uno dei suoi punti di forza, è piccolissima, grande tanto quanto una chiavetta USB, e per funzionare necessita solamente del collegamento alla porta HDMI, nonché comunque la presa a muro (in quanto non dotato di una batteria integrata).

La connessione alla rete avviene ovviamente wireless, con WiFi 6 di ultima generazione, per una maggiore stabilità. La versione attualmente acquistabile a prezzo scontato prevede inoltre 2GB di RAM e 16GB di memoria interna, un quantitativo più che sufficiente per ospitare tantissime applicazioni utili per lo streaming di contenuti.

Android TV Stick in promozione su AliExpress

Lo sconto che AliExpress ha deciso di applicare in questi giorni è davvero uno dei migliori in circolazione, difatti si parte da un listino di 83,13 euro, per scendere di circa 60 euro e arrivare a spendere in finale solamente 23,60 euro a questo link.

La spedizione parte direttamente dalla Spagna, con consegna in pochissimi giorni direttamente presso il vostro domicilio, e la certezza di ricevere la merce entro breve periodo, senza doversi minimamente preoccupare di pagare dazi doganali di alcun tipo.