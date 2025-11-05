Samsung Galaxy Z TriFold si avvicina: ottenuta la certificazione Bluetooth

Il primo smartphone pieghevole a tre pannelli firmato Samsung è sempre più vicino. Nelle ultime ore il dispositivo, conosciuto come Galaxy Z TriFold — o, secondo alcune voci, Galaxy G — ha ottenuto la certificazione Bluetooth SIG, passo fondamentale che solitamente precede di poco la presentazione ufficiale. Il documento include diversi codici modello, un dettaglio che lascia intuire le varianti destinate ai principali mercati globali, anche se Samsung sembra aver adottato sigle insolite per mantenere un basso profilo.

I modelli individuati sono cinque: SM-D6390, che dovrebbe corrispondere alla versione per la Cina; SM-D639U e SM-D639U1, entrambe destinate agli Stati Uniti (una per i canali sbloccati e l’altra per gli operatori); SM-D639N, associata al mercato sudcoreano; e infine SM-D639B, che rappresenterebbe la versione internazionale.

Un lancio inizialmente limitato

Secondo le fonti più attendibili, Samsung avrebbe deciso di procedere con un rilascio circoscritto nelle fasi iniziali. Il Galaxy Z TriFold dovrebbe infatti arrivare prima negli Emirati Arabi Uniti, per poi estendersi eventualmente a Singapore e Taiwan. L’arrivo in altri Paesi sarebbe previsto solo in un secondo momento, forse nel corso del 2026. Si tratterebbe quindi di un debutto strategico, mirato a testare la risposta del pubblico prima di un lancio globale.

Possibili differenze hardware e ipotesi sui chip

La certificazione non rivela dettagli tecnici, ma il fatto che la versione internazionale abbia ricevuto un’approvazione separata lascia intuire differenze hardware tra i modelli. Non sarebbe una sorpresa: Samsung ha spesso utilizzato SoC differenti in base ai mercati, alternando Exynos e Snapdragon nei suoi top di gamma. È plausibile che anche il Galaxy Z TriFold segua questa linea, con configurazioni diverse per area geografica.

Pur senza immagini o specifiche ufficiali, il via libera del Bluetooth SIG rappresenta un segnale concreto: il primo pieghevole a tre sezioni di Samsung è ormai alle porte, e il suo arrivo potrebbe avvenire già entro la fine del mese.