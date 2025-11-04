Amazon, che sconto ASSURDO sul POCO X7 Pro

Amazon si prepara al Black Friday con il lancio di un nuovo sconto molto speciale, infatti è possibile pensare di acquistare il POCO X7 Pro, smartphone di fascia medio-bassa, pagandolo decisamente meno di quanto effettivamente si sarebbe mai potuto pensare.

Lanciato ufficialmente sul mercato agli inizi del 2025, il dispositivo in questione è relativamente sottile, con uno spessore che si aggira attorno agli 8,29 millimetri, passando per un peso di 195 grammi e dimensioni che si aggirano rispettivametne sui 160,75 x 75,24 millimetri. Il processore è il MediaTek Dimensity 8400 Ultra, octa-core con una frequenza di clock che può raggiungere i 3,25GHz, oltre a GPU Mali-G720 MC7, con alle spalle ben 12GB di RAM. La memoria interna, è importante ricordarlo, non è espandibile con l’ausilio di una microSD.

Il display è sufficientemente ampio, raggiungendo per la precisione 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione di 1220 x 2712 pixel, è un AMOLED con densità di 446 ppi e refresh rate a 120Hz, fermo restando essere un pannello estremamente qualitativo, per la fascia di prezzo di posizionamento. Discorso simile per quanto riguarda il comparto fotografico, nella parte posteriore si trovano difatti due sensori: un principale da 50 megapixel, seguito a ruota da un ultragrandangolare da 8 megapixel con risoluzione di 8165 x 6124 pixel.

Se volete le migliori offerte Amazon sul vostro smartphone, non perdetevi i codici sconto gratis con i prezzi più bassi del momento, andate subito sul canale Telegram @codiciscontotech.

Amazon, la promozione sul POCO X7 Pro è ottima

Oggi potete avere il massimo con il minimo sforzo, difatti il POCO X7 Pro può essere vostro con una spesa finale di soli 329 euro, considerando comunque un prezzo di listino che in media si aggira attorno ai 450 euro, almeno per la variante in oggetto con 12GB di RAM e 512GB di memoria interna. Ordinatelo il prima possibile collegandovi qui.

L’ultima cosa da notare riguarda, purtroppo, l’assenza di un caricabatterie all’interno della confezione.