Motorola edge 70, moto g e moto buds bass: ecco i nuovi dispositivi in arrivo

Sta per arrivare una novità davvero interessante per il settore smartphone. Si tratta del nuovo Motorola Edge 70, accompagnato dal moto G57 Power e dagli auricolari moto Buds Bass. L’annuncio conferma la volontà del marchio di rinnovare la propria presenza sul mercato con una gamma di dispositivi capace di unire design, prestazioni e responsabilità ambientale. Il Motorola Edge 70 si distingue per uno spessore di appena 5,99 millimetri. Un traguardo che lo rende lo smartphone più sottile della sua categoria. La scelta di materiali come l’alluminio aeronautico e la finitura ispirata alla texture del nylon riflette un’attenzione estetica che si combina con una progettazione funzionale. Le colorazioni curate da Pantone e la cura dei dettagli attorno al comparto fotografico contribuiscono a definire un linguaggio visivo distintivo, che unisce eleganza e resistenza. Quest’ultimo dettaglio è garantito dalla certificazione IP69, alla conformità MIL-STD-810H e al vetro Corning Gorilla Glass 7i.

Motorola: ecco le novità presentate dal marchio

Dal punto di vista tecnico, il dispositivo integra tre fotocamere da 50 MP. Inoltre, introduce un sistema di calibrazione colore validato da Pantone, pensato per garantire tonalità e incarnati più realistici. Il motore fotografico moto ai² con il Photo Enhancement Engine supporta funzioni come Signature Style, Action Shot e Group Shot. Quest’ultime sfruttano l’intelligenza artificiale per ottimizzare la resa delle immagini. Il centro hardware è la piattaforma Snapdragon 7 Gen 4, affiancata da una batteria al silicio-carbonio da 4800 mAh che offre fino a 50 ore di utilizzo. Il dispositivo supporta la ricarica TurboPower da 68W, anche in modalità wireless. L’attenzione alla longevità si riflette anche nella promessa di quattro aggiornamenti Android e patch di sicurezza fino al 2031.

Con il Moto G57 Power, Motorola punta su autonomia e robustezza. Il dispositivo integra la nuova piattaforma Snapdragon 6s Gen 4, connettività 5G e una batteria da 7000 mAh che garantisce oltre due giorni di utilizzo. Il sistema fotografico con sensore Sony LYTIA 600 e l’intelligenza artificiale moto ai offrono prestazioni avanzate anche in condizioni di scarsa luce. Mentre il display FHD+ a 120 Hz e l’audio Dolby Atmos completano l’esperienza. Il design mantiene un profilo solido, protetto da Gorilla Glass 7i e certificazione IP64.

Il comparto audio trova invece una nuova espressione nei Moto Buds Bass, auricolari pensati per un ascolto prolungato grazie a 43 ore di autonomia complessiva. A cui si aggiungono cancellazione attiva del rumore fino a 50 dB e tecnologia CrystalTalk AI per una riduzione efficace dei rumori ambientali. L’approccio costruttivo, con finitura idrorepellente e certificazione Hi-Res Audio, mira a coniugare qualità sonora e resistenza.

Sul piano ambientale, Motorola prosegue la strategia di sostenibilità avviata con Lenovo, introducendo imballaggi riciclabili privi di plastica, materiali post-consumo e batterie più efficienti. Tali scelte si riflettono in un Eco Rating migliorato e in una riduzione della Product Carbon Footprint.

Il debutto commerciale di Motorola Edge 70 è previsto in Italia a fine novembre 2025 al prezzo di 799 euro. Il dispositivo verrà affiancato da un’offerta bundle che include accessori come Moto Tag, Moto Buds Loop Green e Moto Watch Fit. Mentre il Moto G57 Power arriverà a dicembre a 249,90 euro.