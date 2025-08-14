Hyundai e GM insieme per una nuova offensiva mondiale

Entro il 2028 Hyundai e General Motors lanceranno cinque veicoli frutto di una collaborazione industriale che punta a rafforzare la presenza su mercati chiave. La produzione complessiva, quando l’alleanza sarà più solida, dovrebbe superare le 800.000 unità l’anno. Si tratterà di modelli differenti per tipologia e alimentazione, destinati sia al Nord-America che all’America Centrale e Meridionale.

Hyundai, sostenibilità e innovazione al centro della partnership

Il primo progetto sarà un furgone elettrico dedicato al mercato statunitense, sviluppato sotto la guida diretta di Hyundai. La produzione avverrà negli stabilimenti americani e il design sarà più compatto rispetto agli attuali modelli BrightDrop di GM, in modo da favorire la maneggevolezza in ambito urbano. Oltre a questo, sono previsti anche un SUV compatto, un’auto, un pick-up di medie dimensioni e uno compatto, tutti con alimentazione a combustione o ibrida. Pur condividendo la stessa piattaforma tecnica, ciascun modello manterrà un’identità visiva coerente con il marchio, differenziando sia gli esterni sia gli interni.

L’intesa, inizialmente firmata nel settembre 2024 come accordo, si è trasformata in un piano operativo che va oltre lo sviluppo dei soli veicoli. Hyundai e GM collaboreranno nella gestione della catena di approvvigionamento, nella logistica e nell’acquisto di materiali. Il tutto con un’attenzione particolare all’utilizzo di acciaio a basse emissioni di carbonio. L’obiettivo è quello adottare processi produttivi più sostenibili. Senza però rinunciare alla competitività e alla qualità.

Per Hyundai, tale collaborazione rappresenta una strategia per accelerare la propria impronta sul mercato. Ma anche per ridurre i costi e ampliare l’offerta con modelli in grado di rispondere rapidamente alle tendenze dei consumatori. José Muñoz, presidente e CEO di Hyundai-Motor Company, ha sottolineato come la collaborazione consentirà di offrire un’ampia tipologia di veicoli in diversi settori, curando con attenzione design e qualità. Dal lato GM, il vicepresidente esecutivo Shilpan Amin ha evidenziato che l’alleanza permetterà di introdurre nuove soluzioni tecnologiche in tempi più brevi, sfruttando le competenze complementari delle due aziende.