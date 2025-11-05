WhatsApp iOS evolve: mandare messaggi, chiamare e restare anonimi grazie agli username

WhatsApp sta per effettuare un cambiamento davvero significativo che riguarderà la privacy. Se ne parla ormai da tempo, ma tra poco sarà tempo per gli username di sbarcare finalmente sulla piattaforma.

Il fatto che per effettuare qualsiasi interazione tramite WhatsApp si utilizzi il numero di telefono, metteva un po’ a rischio la sicurezza degli utenti. Questo perché spesso si è aggiunti in gruppi molto numerosi, in cui non si conoscono tutti e ciò dava accesso ai numeri di telefono da parte di sconosciuti. Conoscendo il numero di telefono di un utente, si possono effettuare dei tentativi di truffa per tentare di rubare l’account di WhatsApp, oppure semplicemente molestare l’utente con messaggi e telefonate. Con l’introduzione sulla piattaforma degli username, invece la sicurezza fa davvero un passo in avanti importante.

WhatsApp iOS username anche per le chiamate

L’introduzione degli username su WhatsApp è un tema già discusso da parecchio tempo, perché rappresenta un’evoluzione importante in termini di sicurezza e privacy.

Finora si è parlato semplicemente dell’invio di messaggi, che d’ora in poi sarà permesso cercando soltanto il nome utente prescelto, senza dover per forza conoscere il numero di telefono dei contatti. Ma nella versione beta per iOS, si è notata la possibilità di effettuare anche chiamate tramite username. Quindi, quando verranno introdotti ufficialmente gli username, gli utenti potranno sia inviare i messaggi che effettuare delle chiamate, digitando semplicemente il nome in codice scelto dai contatti.

Il nome utente dovrà essere unico per ciascuno e dovrà rispettare alcune caratteristiche, motivo per il quale WhatsApp ha deciso di dare la possibilità ad alcuni utenti di prenotare il proprio username, per evitare che si creino dei doppioni che non potrebbero essere compatibili con la nuova funzione. Non si conoscono ancora le date di rilascio della nuova incredibile funzione di WhatsApp, ma gli utenti non vedono l’ora di poter scegliere il proprio nome utente.