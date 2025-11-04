Android Auto cambia e si rinnova: arrivano i widget personalizzabili e le nuove schede multimediali

Android Auto

Dopo anni di piccoli ritocchi, Android Auto si prepara a una delle sue evoluzioni più significative. Google sta testando nuove funzionalità per la schermata principale e un sistema di controllo multimediale completamente rinnovato, con l’obiettivo di rendere la piattaforma sempre più personalizzabile, ma anche più sicura e intuitiva da usare durante la guida. Le novità in arrivo sono due e puntano a migliorare l’interazione con il sistema: i widget sulla dashboard e le schede multiple per la gestione della musica.

Widget sulla plancia: Android Auto diventa più “smartphone-like”

Secondo quanto riportato da Android Authority, Google sta testando la possibilità di aggiungere widget personalizzabili direttamente sulla schermata principale di Android Auto, in modo simile a quanto già avviene su Android e Wear OS. Il nuovo layout divide il display in due aree:

una porzione, pari circa al 35-40% dello schermo, è dedicata al widget scelto;

la restante parte mantiene la visualizzazione standard con mappe, notifiche e comandi rapidi.

Tra i primi widget già funzionanti ci sono:

Pixel Weather, che mostra le condizioni meteo aggiornate in tempo reale;

Cronometro dell’app Orologio, utile per chi monitora i tempi di viaggio o le pause.

Altri, come Spotify e Google Calendar, sono ancora in fase di sviluppo e mostrano qualche limitazione: non è ancora possibile, per esempio, interagire con tutti gli elementi o aprire eventi e playlist direttamente dalla plancia.

Al momento Android Auto consente di utilizzare un solo widget alla volta, ma le prime build lasciano intendere che Google stia lavorando a una gestione multipla in futuro, con layout dinamici e supporto per app di terze parti.

Nuovo sistema di schede multimediali

La seconda novità riguarda la gestione della musica e dei contenuti audio. Finora, Android Auto ha sempre mostrato una sola scheda multimediale per volta: se l’utente passava, ad esempio, da Spotify a YouTube Music, la precedente scompariva, costringendo a riaprire manualmente l’app. Con la nuova versione, Google introdurrà un sistema di schede multiple, che permetterà di scorrere con un semplice swipe tra le varie app audio utilizzate di recente.

In pratica, chi alterna musica, podcast e audiolibri potrà farlo in modo più fluido, senza distrazioni e senza dover interagire con il menu principale. Ogni scheda manterrà i controlli di base — play/pausa, skip, like e volume — rendendo l’interfaccia più intuitiva e, soprattutto, più sicura da utilizzare mentre si è al volante.