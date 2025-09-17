Google Home App potenzia l’editor per le automazioni domestiche

Google Home app

Google ha annunciato un importante aggiornamento per l’editor di automazioni della Google Home App, pensato per rendere la gestione della smart home più flessibile e personalizzata. L’obiettivo è consentire agli utenti di creare regole più complesse, con criteri precisi e azioni mirate, così da adattare meglio il comportamento dei dispositivi connessi alle diverse situazioni quotidiane.

Automazioni più intelligenti e sensibili al contesto

Il nuovo editor introduce la possibilità di avviare automazioni solo quando vengono soddisfatte condizioni specifiche, come la presenza o l’assenza di persone in casa. Si tratta di un passo avanti importante, perché rende il sistema più sensibile al contesto domestico.

Sono state aggiunte anche le automazioni una tantum, che possono essere impostate per eliminarsi automaticamente dopo l’esecuzione. Inoltre, l’aggiornamento amplia il numero di starter, condizioni e azioni disponibili, offrendo un controllo più granulare rispetto al passato.

Nuove funzioni per la gestione quotidiana

Tra le novità più rilevanti ci sono:

automazioni basate sulla presenza degli abitanti (qualcuno in casa, nessuno in casa);

possibilità di inviare notifiche mirate a persone specifiche o a tutta la famiglia;

pianificazione delle automazioni per giorni e orari specifici, con opzioni che vanno da ripetizioni orarie fino a cadenze mensili o annuali.

Il sistema consente di creare scenari personalizzati in cui le luci, i dispositivi multimediali o altri apparecchi si attivano in base a condizioni precise, riducendo l’intervento manuale dell’utente.

Interfaccia e configurazione

Il processo di configurazione è stato reso più chiaro: una volta avviata la creazione di una nuova automazione, l’app guida l’utente passo passo, dall’assegnazione del nome e della descrizione fino all’aggiunta di starter, condizioni e azioni. Prima di salvare, è possibile rivedere l’automazione per verificare che sia impostata correttamente. Questa struttura mira a rendere l’editor più intuitivo, senza sacrificare le opzioni avanzate richieste dagli utenti più esperti.

Funzionalità ancora in arrivo

Non tutte le funzioni sono già disponibili. Al momento mancano opzioni come i controlli per il termostato, l’attivazione o disattivazione delle telecamere, e la gestione degli effetti luminosi delle lampadine smart. Google ha precisato che queste funzioni verranno integrate in un secondo momento, attraverso aggiornamenti successivi.

Il nuovo editor sarà distribuito in più fasi e dovrebbe diventare pienamente accessibile a tutti gli utenti nel corso delle prossime settimane. Questo approccio consente a Google di raccogliere feedback e di correggere eventuali problemi prima della diffusione su larga scala.