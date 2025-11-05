Ferrari, confermata la location per le Finali Mondiali 2026

A pochi giorni dalla conclusione delle Finali Mondiali 2025, Ferrari ha annunciato dove si disputerà la prossima edizione. L’appuntamento con le Finali Mondiali 2026 si terrà dal 17 al 23 novembre 2026 presso il Circuit de Barcelona-Catalunya.

In questa occasione, il Cavallino Rampante andrà a celebrare la conclusione del campionato monomarca Ferrari Challenge e dell’intero ecosistema globale di Maranello. Ci saranno tantissime attività dedicare ai Tifosi provenienti da tutto il mondo, con sessioni in pista ed esposizioni nel paddock.

Proprio per via di tutte queste attività in pista e non, le Finali Mondiali rappresentano l’appuntamento più atteso del calendario sportivo Ferrari. Inoltre, poter contare su una location d’eccezione come il Circuit de Barcelona-Catalunya aggiunge un livello di sfida non indifferente.

Il circuito è conosciuto nel mondo del motorsport per essere uno dei più tecnici e sfidanti per i piloti e le vetture. L’alternanza di curve veloci e lunghi rettilinei richiede precisione e abilità, unite ad una buona dose di coraggio e un mezzo reattivo per affrontare in pieno il susseguirsi di curve. Si tratta della prima volta in assoluto che le Finali Mondiali approdano sul circuito mentre la Spagna ha già ospitato l’evento nel 2009, 2010 e 2012 presso il tracciato Ricardo Tormo di Valencia.

Inoltre, oltre ad ammirare le vetture ufficiali gareggiare in pista, non mancherà l’iconico Ferrari Show. Al termine delle gare, sfileranno sul circuito i modelli più importanti realizzati dal Cavallino Rampante sia per il mondo delle corse che dedicati ai privati.

L’edizione appena conclusa è stata caratterizzata dalla presenza in pista della 499P oltre che da alcune delle più iconiche monoposto storiche del Cavallino Rampante. A seguire è stato possibile ammirare alcuni gioielli creati dall’XX Programme, le 296 LMGT3 e la nuova GT3 Evo, guidate dai piloti ufficiali Ferrari.