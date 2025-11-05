Google Play Store si evolve, AI legge le recensioni al posto tuo

Google Play Store sta diventando sempre più intelligente con l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale. Con l’ultimo aggiornamento, Google ha introdotto una funzione basata sull’AI generativa che analizza e riassume automaticamente le recensioni degli utenti, aiutando chi deve scaricare un’app o un gioco a capire in pochi secondi se vale davvero la pena.

Come funziona la nuova sintesi delle recensioni

La funzione, attualmente in fase di rilascio graduale, utilizza modelli linguistici simili a quelli alla base di Gemini, l’assistente AI di Google. L’obiettivo è far risparmiare tempo agli utenti, evitando di dover leggere decine o centinaia di commenti spesso contraddittori o fuorvioranti. L’intelligenza artificiale legge tutte le recensioni, ne estrae i punti più ricorrenti e li trasforma in un riassunto immediato, evidenziando punti di forza e debolezze dell’app. Nulla di nuovo per certi versi, se pensiamo che anche altre aziende hanno già adottato lo stesso approccio. Però sarà interessante vedere questo utilizzo dell’AI da parte di una big tech come Google.

Ad esempio, per un’app di fitness, il sistema potrebbe generare un testo come: “Gli utenti apprezzano la varietà degli allenamenti e la grafica intuitiva, ma segnalano problemi di sincronizzazione con lo smartwatch”. Un piccolo riassunto, ma dal grande valore pratico per chi deve decidere se procedere con l’installazione o meno.

Un passo in avanti verso un Play Store “intelligente”

Questa novità si inserisce nella strategia più ampia di Google per rendere il suo ecosistema mobile sempre più personalizzato e predittivo. L’AI sarà in grado, nel tempo, di adattare i riassunti al profilo dell’utente: un gamer riceverà un focus sulle prestazioni, mentre un professionista vedrà commenti legati alla produttività e alla privacy.

Con questa mossa, Google punta a semplificare l’esperienza d’uso, rendendo il Play Store non solo un catalogo di app, ma un vero assistente digitale capace di orientare le scelte. Una piccola rivoluzione che potrebbe presto arrivare anche su iOS, se Apple deciderà di seguire l’esempio.