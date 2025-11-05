DJI Osmo Mobile 8: il gimbal perfetto per chi ama girare video con lo smartphone

Copertina DJI OSMO MOBILE 8

Dopo anni di utilizzo di stabilizzatori DJI, ho sempre pensato che la linea Osmo Mobile fosse sì ottima, ma spesso troppo grande da portarsi dietro. Quando ho visto il nuovo DJI Osmo Mobile 8, la mia curiosità è esplosa: una nuova versione, pieghevole, ancora più leggera e perfettamente ottimizzata per il content creator che si muove, gira, monta e condivide tutto direttamente dallo smartphone. L’ho provato intensamente per alcuni giorni, soprattutto in contesti reali — camminate in città, interviste, clip per Instagram e anche un piccolo vlog di viaggio. Il risultato? Finalmente un gimbal che riesce a coniugare portabilità, potenza e intelligenza software in un unico accessorio.

Design

Partiamo dalla prima cosa che colpisce: quanto è compatto questo Osmo Mobile 8. Quando è chiuso misura appena 190×95×46 mm, e si infila facilmente nello zaino, ma anche in una tasca capiente. Una volta aperto (288×107×96 mm), rivela una struttura solida ma leggera: solo 341 grammi, inclusi il treppiedi integrato e il braccio telescopico. Finalmente DJI ha capito che chi crea contenuti vuole meno ingombro e più praticità.

Il design riprende la linea elegante e minimal delle ultime generazioni, ma qui è tutto più raffinato: il manico ha un’impugnatura più ergonomica, i tasti sono distribuiti con logica (joystick, pulsante M, trigger, zoom/scroll) e il nuovo layout rende l’interazione più naturale. Il supporto magnetico per lo smartphone è potente e immediato: agganci e sei pronto a girare in 3 secondi.

Una nota positiva anche sul nuovo display OLED, che mostra chiaramente modalità, livelli di batteria e indicatori vari — una piccola ma fondamentale aggiunta rispetto alle versioni precedenti.

Novità principali: tracking migliorato e braccio più flessibile

La novità principale è senza dubbio ActiveTrack 6.0. Non è solo marketing: in pratica, ora il tracciamento dei soggetti è più intelligente e reattivo. Ho provato a farmi inseguire mentre camminavo in diagonale, oppure mentre saltavo tra due piani — lo stabilizzatore ha seguito i movimenti con una fluidità sorprendente. Non perde il soggetto, lo riconosce anche in controluce, e soprattutto funziona molto bene anche in orizzontale, utile per TikTok e Reels.

Altro upgrade notevole: il braccio telescopico integrato, che ora arriva fino a 215 mm. Comodissimo per vlog o riprese grandangolari con la fotocamera selfie. È solido, non flette mai, e può essere regolato anche con una sola mano.

Inoltre, Osmo Mobile 8 ora può passare da orientamento orizzontale a verticale con un semplice doppio tocco. L’ho trovato geniale durante le riprese in movimento: un gesto e cambi tutto senza dover smontare nulla.

Prestazioni, stabilità e batteria

La qualità della stabilizzazione è, come ci si aspetta da DJI, eccellente. Anche con scatti rapidi o camminate su terreni sconnessi, il video rimane fluido, privo di scossoni. Il gimbal gestisce perfettamente i movimenti su tre assi, anche con smartphone grandi (fino a 300g di peso e 84mm di larghezza).

Dal punto di vista dell’autonomia, abbiamo una batteria da 3350 mAh che offre fino a 10 ore di utilizzo continuo — perfetta per giornate intere di riprese. La ricarica avviene tramite USB-C, con una ricarica completa in poco più di 2 ore. Importante: il sistema non si surriscalda mai, nemmeno dopo utilizzi intensi con tracking attivo e accessori collegati via USB OTG. Anche in estate, sotto il sole, il gimbal ha mantenuto prestazioni eccellenti.

Compatibilità, app e accessori

L’app companion, DJI Mimo, è la stessa delle generazioni precedenti, ma è stata aggiornata. Offre preset per vlog, hyperlapse, motion lapse, clone me, zoom dolly (il famoso “effetto Vertigo”), gesture control e molto altro. Tutto funziona in modo intuitivo, con tutorial in-app e impostazioni rapide.

Inoltre, Osmo Mobile 8 è compatibile con la maggior parte degli smartphone iOS e Android, e può reggere modelli fino a 170–300g con uno spessore tra 6.9 e 10mm. Ho provato sia con iPhone 15 Pro che con un Google Pixel 8 Pro: il risultato è sempre stato ottimo. Tra gli accessori opzionali: la nuova custodia, i filtri magnetici. Apprezzabile la presenza della filettatura 1/4″-20 UNC per montarli su treppiedi professionali.

Pro e contro

PRO

Stabilizzazione impeccabile su tre assi

Design pieghevole e super compatto

Ottimo ActiveTrack 6.0

App Mimo ricca e aggiornata

Compatibilità con smartphone grandi

Braccio telescopico integrato

Autonomia fino a 10 ore

CONTRO

Nessuna modalità FPV (per i più esperti)

App ancora un po’ “carica” di tutorial invasivi

Prezzo leggermente superiore alla concorrenza (ma giustificato)

Cosa ne penso?

Il DJI Osmo Mobile 8 è, senza giri di parole, il miglior gimbal per smartphone che abbia mai usato. DJI è riuscita a prendere il meglio delle precedenti generazioni e a migliorarlo ulteriormente, puntando su praticità, portabilità e prestazioni intelligenti.

È uno strumento che consiglio sia ai content creator alle prime armi, sia a chi gira video in modo più professionale e vuole qualcosa di affidabile e sempre pronto all’uso. Costa un po’ di più di altri modelli, è vero, ma ogni euro speso si traduce in fluidità, precisione e qualità dei contenuti. Lo si trova su Amazon o su AliExpress (risparmiando ancor di più e godendo comunque della consegna celere).