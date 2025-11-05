DJI Osmo Mobile 8: lo stabilizzatore che trasforma lo smartphone in una videocamera professionale

DJI si prepara al lancio ufficiale di Osmo Mobile 8, il nuovo stabilizzatore per smartphone che promette di rivoluzionare il modo in cui si realizzano video in movimento. Presentato oggi, il dispositivo è progettato per offrire libertà creativa, fluidità e intelligenza, integrando per la prima volta la compatibilità con Apple DockKit, il sistema di tracciamento attivo dell’azienda.

Il nuovo gimbal, disponibile da subito al prezzo di 159€, introduce una rotazione panoramica orizzontale a 360°, permettendo di catturare scene da ogni angolazione. L’impugnatura ergonomica è pensata per garantire riprese comode anche dal basso, mentre il modulo multifunzione integrato aggiunge microfono compatibile con DJI Mic 3, Mic 2 e Mic Mini, illuminazione regolabile e un manico telescopico con treppiede. L’obiettivo, secondo DJI, è rendere ogni smartphone uno strumento cinematografico accessibile a tutti, dai professionisti del video ai creator.

Osmo Mobile 8: tracciamento intelligente e funzioni avanzate per creatività senza confini

Osmo Mobile 8 rappresenta un salto di qualità nella gestione dei soggetti in movimento. Oltre al nuovo supporto per Apple DockKit, che consente di tracciare persone o oggetti direttamente dall’app Fotocamera dell’iPhone o da oltre 200 app iOS compatibili, lo stabilizzatore introduce tre modalità di tracciamento indipendenti. Per la prima volta, può seguire anche gli animali domestici, garantendo riprese perfette durante giochi o passeggiate.

La tecnologia ActiveTrack 7.0.1 dell’app DJI Mimo sfrutta l’intelligenza artificiale per non perdere mai di vista il soggetto, anche in presenza di ostacoli o in ambienti affollati. La funzione Dual Lens Boost utilizza contemporaneamente grandangolo e teleobiettivo, mentre Smart Capture permette di passare fluidamente da una persona all’altra all’interno dell’inquadratura. Tutto ciò con un sistema di stabilizzazione a tre assi di settima generazione, che garantisce fluidità professionale anche nelle scene più frenetiche.

Con un peso di soli 370g e un’autonomia fino a 10 ore, Osmo Mobile 8 è pensato per chi ama creare in libertà. Può ricaricare lo smartphone durante l’uso e rispondere ai gesti delle mani, permettendo di avviare o fermare le registrazioni, scattare foto o regolare la composizione con un semplice movimento.