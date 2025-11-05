Con 1Mobile puoi usufruire anche di offerte esclusive per gas e luce

1Mobile è un operatore telefonico virtuale conosciuto principalmente per i suoi piani tariffari destinati alla linea mobile. Le offerte sono molto apprezzate dagli utenti, poiché si tasta con mano la qualità dei servizi, e anche i prezzi sono incredibilmente accessibili rispetto agli altri operatori. Inoltre, l’operatore virtuale fornisce anche dei servizi extra e delle promozioni incredibili, di cui gli utenti possono usufruire. Quello che probabilmente però i più non sanno è che con 1Mobile si può usufruire anche di tariffe esclusive per i clienti residenziali, che riguardano la luce e il gas.

1Mobile, scopri anche le tariffe per luce e gas

1Mobile mette a disposizione dei suoi utenti, anche delle tariffe esclusive che riguardano offerte per la luce e anche per il gas. Le tariffe in questione sono disponibili soltanto per i clienti residenziali, il che significa che si riferiscono a privati cittadini, e non per attività commerciali di qualsiasi tipo.

Per quanto riguarda la luce, 1Mobile mette a disposizione la seguente offerta, con componente energia PUN + 0,011€/KWh, e un contributo fisso di 13 € al mese, che presenta già uno sconto di quattro euro se si è clienti della linea mobile di 1Mobile. Per il gas invece, la componente PSV+0,0750 €/ Smc, e un contributo fisso di 13 € al mese, scontato già di quattro euro se si è cliente 1Mobile.

I prezzi fanno riferimento solo alla componente materia prima. Per quanto riguarda la luce, si paga il valore del mercato all’ingrosso (PUN) e un corrispettivo fisso aggiuntivo. Mentre per il gas si paga il valore del mercato all’ingrosso (PSV) e una quota aggiuntiva.

Lo sconto per i clienti che hanno già attiva un’offerta mobile di 1Mobile, come visto ricevono uno sconto sul contributo fisso mensile, che corrisponde a quattro euro. Questa può essere un’ottima soluzione, se si è già clienti della linea mobile dell’operatore e si è anche un fornitore nuovo di luce e gas.