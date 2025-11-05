Amazon e Sole365: nasce la spesa in giornata per Napoli e Salerno

Da oggi la qualità e la convenienza di Sole365 arrivano direttamente su Amazon. Cosa significa? Da oggi sarà attivo un nuovo servizio di consegna della spesa in giornata nelle province di Napoli, Salerno e aree limitrofe. Tale iniziativa segna un passo importante nella strategia di espansione di Amazon nel settore della spesa online e rafforza la presenza digitale del marchio campano.

Sole365 su Amazon: un’alleanza per qualità, territorio e innovazione

Il servizio è attivo in 55 codici postali delle due province e sarà pian piano esteso a tutta la regione nei prossimi mesi. I clienti possono accedere allo store Sole365 su Amazon.it (amazon.it/Sole365) e acquistare un assortimento completo di oltre 10.000 prodotti, tra freschi, confezionati, articoli per la casa e prodotti speciali. L’offerta comprende i marchi Selex, ma anche frutta e verdura locali, carne, pesce fresco, prodotti senza glutine, vegani e senza lattosio, oltre a referenze per l’infanzia e gli animali domestici. L’obiettivo? Offrire un’esperienza di acquisto online che rispecchi la qualità e la convenienza dei punti vendita fisici di Sole365.

Questa collaborazione fa parte della strategia omnichannel di Selex, pensata per integrare la distribuzione tradizionale con piattaforme digitali avanzate. Il servizio permette di ricevere la spesa in giornata, sette giorni su sette, per ordini effettuati entro due ore dalla fascia di consegna scelta. L’ordine minimo è di 30€, con consegna gratuita oltre i 120€ e costo di 5€ per ordini inferiori. È poi possibile pianificare le consegne fino a otto giorni in anticipo. Tutti i clienti, anche quelli non iscritti ad Amazon Prime, possono usufruire del servizio. In occasione del lancio, è previsto uno sconto di 10€ su una spesa minima di 100€ per i nuovi utenti.

Insomma, con oltre 100 punti vendita in Campania, Sole365 si conferma protagonista della grande distribuzione regionale, fedele al suo motto “La spesa. Tranquilli”. L’ingresso su Amazon segna un’evoluzione naturale del brand, che unisce innovazione tecnologica e radici territoriali per offrire ai clienti una spesa comoda, veloce e di qualità, sempre a portata di click e nel più breve tempo possibile.