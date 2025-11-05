Bending Spoons: annunciata l’acquisizione di AOL da Yahoo

Bending Spoons entra nel mercato globale con una operazione particolarmente importante. Si tratta dell’acquisizione di AOL, storico portale web e provider di servizi email, di proprietà di Yahoo. L’accordo è soggetto ad approvazioni regolamentari e altre condizioni di chiusura. Ed è previsto entro la fine dell’anno. L’acquisizione evidenzia l’interesse di Bending Spoons verso marchi con una lunga tradizione. Oltre che una base di utenti consolidata. Secondo il CEO e cofondatore Luca Ferrari, AOL è un’azienda iconica con un potenziale inespresso. L’obiettivo è investire per rafforzare il marchio e sostenere la crescita dei servizi esistenti. Con una prospettiva di lungo termine che privilegia la continuità e la stabilità della gestione.

Bending Spoons: ecco i dettagli sull’acquisizione di AOL

L’operazione segna anche un cambio di focus strategico per Yahoo. Il CEO, Jim Lanzone, ha sottolineato come la cessione permetta di dedicarsi a iniziative chiave e allo sviluppo dei prodotti principali. Mentre AOL continuerà a operare sotto una proprietà che ne valorizza il potenziale. Reed Rayman, presidente del consiglio di amministrazione, ha definito la transazione utile per consolidare la posizione delle due aziende. Con un’attenzione particolare alle attività digitali. Ed anche alle soluzioni basate sull’intelligenza artificiale.

Il finanziamento dell’acquisizione è stato strutturato su un pacchetto di debito da 2,8 miliardi di dollari. Comprendente linee di credito Term Loan A. Term Loan B e impegni di Revolving Credit Facility. I principali istituti coinvolti includono J.P. Morgan Chase Bank N.A., BNP Paribas. Crédit Agricole CIB e UniCredit. Ciò a conferma della fiducia del mercato internazionale nella strategia di Bending Spoons.

Inoltre, la transazione ha visto il supporto di consulenti finanziari e legali. Bending Spoons è stata affiancata da Greenhill, Wells Fargo e Willkie Farr & Gallagher LLP. Mentre EY Advisory SpA ed EY SLT hanno curato la due diligence finanziaria e fiscale. Yahoo ha ricevuto assistenza da J.P. Morgan Securities LLC. Allen & Company LLC e dagli studi legali Latham & Watkins LLP e Paul. Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP.

L’operazione rappresenta un ampliamento della presenza internazionale di Bending Spoons. E non solo. Rappresenta anche un esempio di come le aziende italiane possano giocare un ruolo centrale nelle acquisizioni tecnologiche globali. Il tutto con un approccio orientato alla crescita sostenibile e alla valorizzazione di marchi storici.