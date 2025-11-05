Sottomarino con orologio quantico si muove senza equipaggio

Il recente successo di un test subacqueo nel Regno Unito potrebbe ridefinire il modo in cui i sottomarini autonomi si orientano. Al centro dell’esperimento si trova Tiqker, un orologio atomico quantico sviluppato da Infleqtion. Quest’ultimo, per la prima volta, ha dimostrato di poter mantenere un riferimento temporale stabile in un ambiente operativo reale. L’esperimento, condotto a bordo del veicolo autonomo Excalibur (XCal) della Royal Navy britannica, ha rappresentato un banco di prova per verificare se la precisione dei laboratori potesse sopravvivere alla complessità del mare aperto. L’importanza di tale risultato va oltre la curiosità scientifica. Nei contesti subacquei, dove i segnali satellitari GNSS non penetrano, i mezzi devono fare affidamento su sistemi di navigazione inerziale. I quali, con il tempo, tendono a perdere accuratezza. Un orologio quantico in grado di mantenere una misura temporale stabile diventa quindi un elemento cruciale per garantire autonomia e precisione.

Orologio quantico usato per i movimenti di un sottomarino

La presenza del Tiqker a bordo dell’Excalibur ha permesso di verificare il funzionamento del sistema durante immersioni prolungate e ripetute. Il tutto senza perdita di stabilità temporale. Tale continuità consente di migliorare il rendimento dei sensori e di ridurre il rumore nei calcoli di posizione. Fattore determinante per mantenere la discrezione operativa e la capacità di manovra del mezzo.

Il veicolo Excalibur XLUAV, impiegato come piattaforma di prova per le tecnologie emergenti, ha fornito un contesto ideale per valutare le prestazioni dell’orologio. Infleqtion è la prima realtà privata ad essere coinvolta in tale progetto. Una scelta che evidenzia la crescente fiducia del Regno Unito nelle applicazioni quantistiche per la difesa.

Il potenziale di Tiqker si estende anche oltre l’ambito militare. Le sue applicazioni potrebbero rivelarsi decisive per la ricerca oceanografica, le telecomunicazioni sottomarine e il monitoraggio ambientale autonomo. In prospettiva, la capacità di mantenere una misura del tempo precisa e indipendente promette di rivoluzionare la navigazione e la comunicazione nelle profondità marine. Aprendo una nuova fase per l’esplorazione e la sicurezza subacquea.