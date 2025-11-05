Apple TV e HomePod mini, lancio imminente secondo fonti accreditate

Il debutto di una nuova Apple TV e di un nuovo HomePod mini potrebbe essere ormai questione di giorni. Lo sostiene Mark Gurman di Bloomberg, che nella sua newsletter Power On ha segnalato un dettaglio significativo proveniente dalla catena retail di Apple. Secondo quanto riportato, gli Apple Store avrebbero programmato una sessione di aggiornamento notturno per la sera dell’11 novembre (ora statunitense). Si tratta delle classiche operazioni che precedono l’arrivo di nuovi prodotti, quando i punti vendita restano chiusi per consentire al personale di riorganizzare vetrine e spazi espositivi.

L’indizio suggerisce che i due dispositivi potrebbero arrivare sugli scaffali già dal 12 novembre, in concomitanza con la fase più calda della stagione natalizia. Un tempismo che appare tutt’altro che casuale, considerando che Apple punta da sempre a rafforzare la presenza dei suoi prodotti per la casa proprio durante le festività.

Scorte ridotte e segnali di transizione

Gurman evidenzia che le scorte di Apple TV 4K e HomePod mini attualmente in commercio risultano in rapido esaurimento. Storicamente, questa è una delle mosse che anticipano l’introduzione di modelli aggiornati. Pur lasciando spazio alla possibilità che l’operazione dell’11 novembre sia legata solo al rinnovo delle esposizioni natalizie, il giornalista sottolinea che la coincidenza temporale con la riduzione delle disponibilità rappresenta un segnale difficile da ignorare. Anche se il lancio non dovesse concretizzarsi immediatamente, i nuovi dispositivi “non dovrebbero essere lontani”.

Un possibile ultimo rilascio hardware per il 2025

Le ipotesi di Gurman trovano eco nelle recenti parole di Tim Cook durante la presentazione dei risultati finanziari, in cui ha confermato la fine dei nuovi lanci di Mac per il 2025. Una dichiarazione che di fatto lascia spazio a un ultimo annuncio minore prima della chiusura dell’anno, e i candidati più credibili sembrano proprio essere Apple TV e HomePod mini. Entrambi dovrebbero ricevere chip più recenti e componenti wireless interni, pensati per supportare le funzioni legate a Siri e ad Apple Intelligence previste per il 2026.