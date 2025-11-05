Feder Mobile aggiorna il suo catalogo, ecco le novità

L’operatore telefonico virtuale Feder Mobile ha da poco aggiornato il suo catalogo di offerte. L’operatore, in particolare, ha eliminato le offerte mobile appartenenti alla gamma Feder Flash. Al loro posto, però, l’operatore sta proponendo nuovamente altre offerte di rilievo, appartenenti questa volta alla gamma denominata Feder UP. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Feder Mobile aggiorna il catalogo, ritornano le offerte della gamma Feder UP

È stato da poco rinnovato il catalogo di offerte mobile del noto operatore telefonico virtuale Feder Mobile. Come già accennato in apertura, l’operatore ha eliminato dal catalogo le offerte della gamma Feder Flash. Al loro posto, sono tornate a disposizione degli utenti le super offerte appartenenti alla gamma Feder UP. Ecco le offerte attualmente disponibili.