Feder Mobile aggiorna il suo catalogo, ecco le novità

L’operatore telefonico virtuale Feder Mobile ha da poco aggiornato il suo catalogo di offerte. L’operatore, in particolare, ha eliminato le offerte mobile appartenenti alla gamma Feder Flash. Al loro posto, però, l’operatore sta proponendo nuovamente altre offerte di rilievo, appartenenti questa volta alla gamma denominata Feder UP. Vediamo qui di seguito i dettagli.
Feder Mobile aggiorna il catalogo, ritornano le offerte della gamma Feder UP
È stato da poco rinnovato il catalogo di offerte mobile del noto operatore telefonico virtuale Feder Mobile. Come già accennato in apertura, l’operatore ha eliminato dal catalogo le offerte della gamma Feder Flash. Al loro posto, sono tornate a disposizione degli utenti le super offerte appartenenti alla gamma Feder UP. Ecco le offerte attualmente disponibili.
- Easy, include ogni mese fino a 8 GB di traffico dati per navigare con una connettività pari al 4G, 1000 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali, 30 SMS verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo è pari a 3,99 euro al mese;
- UP 50, include ogni mese fino a 50 GB di traffico dati per navigare con una connettività pari al 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, 30 SMS verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo è pari a 4,99 euro al mese;
- UP 100, include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare con una connettività pari al 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo è pari a 5,99 euro al mese;
- UP 130 include ogni mese fino a 130 GB di traffico dati per navigare con una connettività pari al 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo è pari a 6,99 euro al mese;
- UP 160, include ogni mese fino a 160 GB di traffico dati per navigare con una connettività pari al 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo è pari a 7,99 euro al mese;
- UP 190, include ogni mese fino a 190 GB di traffico dati per navigare con una connettività pari al 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo è pari a 8,99 euro al mese;
- UP 220, include ogni mese fino a 220 GB di traffico dati per navigare con una connettività pari al 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo è pari a 9,99 euro al mese.