Xiaomi 17 Ultra punta al primato: sensore fotografico da record in arrivo

Il prossimo Xiaomi 17 Ultra potrebbe alzare l’asticella nel mobile imaging. Secondo Digital Chat Station, il leaker cinese che ha diffuso i dettagli su Weibo, lo smartphone adotterà il sensore da record più grande mai visto su un telefono. La misura esatta non è stata riportata, ma il riferimento è a un formato superiore all’attuale “golden standard” da 1 pollice, già usato in diversi top di gamma. La camera principale indicata dalle indiscrezioni sarebbe da 50 MP, con lunghezza focale equivalente di 23 mm e apertura f/1,6, un set pensato per far entrare molta luce, aumentare la gamma dinamica utile e lavorare con uno sfocato più naturale.

Ultra-grandangolo e tele: la formula a tre punte

Il pacchetto fotografico non si limita alla sola camera principale. Il 17 Ultra integrerebbe un ultra-grandangolo da 50 MP a 14 mm per catturare scene ampie con maggiore dettaglio lungo i bordi, mentre il teleobiettivo arriverebbe a 200 MP, elemento chiave di questa generazione. La lente zoom, oltre al sensore molto ampio, disporrebbe di due lunghezze focali native, 70 mm e 100 mm, equivalenti a circa 3x e 4,5x rispetto ai 23 mm della principale. L’idea è di garantire qualità elevata su più step di ingrandimento, limitando la dipendenza dal digitale nelle distanze intermedie e mantenendo consistenza cromatica tra le tre ottiche.

Design e impostazione hardware

Sul fronte estetico, le immagini richiamate dalla fonte suggeriscono il classico “oblò” centrale sporgente che caratterizza gli Ultra della casa, senza display secondario sul retro. La scelta sembra privilegiare pulizia delle linee e spazio per ottiche e stabilizzazione, in continuità con i modelli precedenti.

Sotto la scocca, il 17 Ultra condividerebbe larga parte della piattaforma con il 17 Pro Max: Snapdragon 8 Elite Gen 5come base di calcolo, ampio pannello AMOLED da 6,9 pollici con tecnologia LTPO e refresh adattivo fino a 120 Hz. Una combinazione già collaudata che, accanto al nuovo comparto fotografico, punta a un profilo da top assoluto per prestazioni e fluidità.

Tempistiche attese e ambizioni per il nuovo Ultra di Xiaomi

La tabella di marcia ipotizzata colloca l’uscita nel primo trimestre 2026. Con un principale di dimensioni inedite, un tele ad alta risoluzione a doppia focale e un ultra-wide da 50 MP, la proposta disegna la candidatura del 17 Ultra a “cameraphone” di riferimento, almeno sulla carta. Resta da capire quanto di questa potenza hardware verrà tradotto in risultati concreti su tutte le condizioni di scatto, dal close-up in notturna ai ritratti a medio tele.