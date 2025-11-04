Xiaomi interrompe il supporto software per diversi device: ecco quali non riceveranno più aggiornamenti

Xiaomi

Xiaomi ha annunciato ufficialmente la fine del supporto software per nove suoi dispositivi, una decisione che segna la conclusione del ciclo di aggiornamenti per diversi modelli, dai più economici agli ex flagship. L’azienda ha confermato che questi smartphone non riceveranno più patch di sicurezza, aggiornamenti di HyperOS o nuove versioni di Android, entrando così nella fase EOL (End Of Life).

Non si tratta di una sorpresa: il marchio cinese segue una roadmap ben precisa — tre anni di aggiornamenti Android e quattro di patch di sicurezza — ma l’impatto resta significativo, specie nei mercati dove Xiaomi e Redmi godono di una forte diffusione.

Fine del supporto: cosa significa davvero

Quando un dispositivo entra nello stato EOL, non smette di funzionare, ma non riceverà più aggiornamenti ufficiali da parte dell’azienda. Questo comporta:

assenza di patch di sicurezza mensili,

nessun fix per bug o vulnerabilità,

impossibilità di accedere a future versioni di HyperOS,

compatibilità ridotta con alcune nuove app nel lungo periodo.

In altre parole, i telefoni continueranno a funzionare normalmente, ma diventeranno gradualmente meno sicuri e più vulnerabili a problemi di stabilità nel tempo.

I modelli che non saranno più aggiornati

L’elenco diffuso da Xiaomi include nove dispositivi appartenenti a diverse linee del brand, tra smartphone entry-level, midrange e top di gamma del passato recente. Ecco i modelli ufficialmente esclusi dal programma di supporto:

Entry level:

Redmi A1

Redmi A1+

POCO C50

Questi dispositivi erano arrivati con MIUI 13 basata su Android 12 e non ricevevano update da oltre un anno. Il passaggio allo stato EOL era dunque ampiamente previsto.

Ex top di gamma e fascia media:

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Mi 11 Lite 5G NE

Mi 11 LE

Si tratta di modelli che hanno completato il loro ciclo di vita con HyperOS 1 e HyperOS 2, rispettivamente basate su Android 14. Hanno ricevuto aggiornamenti regolari e chiudono la loro esperienza software in modo coerente con quanto promesso da Xiaomi.

Altri modelli di fascia economica:

POCO M5

Redmi 11 Prime 4G

Entrambi fermi da mesi a HyperOS 1, rappresentano la fascia più popolare del brand nei mercati emergenti. La cessazione del supporto era attesa, ma coinvolge una base utenti ancora ampia.