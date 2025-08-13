Xiaomi, niente più aggiornamenti per questi dispositivi

Dopo l’annuncio ufficiale sul mercato di nuovi prodotti e smartphone, le varie aziende del settore tech assicurano diversi anni di supporto e aggiornamenti dal punto di vista del software. Tutto questo rende sicuramente gli utenti più tranquilli e anzi, in questi anni, abbiamo assistito ad un maggior interesse e ad una maggiore cura da parte delle aziende in questo senso. Tuttavia, passati un po’ di anni, è inevitabile che le aziende pongano fine a questo supporto. Tra queste, c’è la nota azienda tech Xiaomi. Quest’ultima si prepara infatti ad abbandonare dal punto di vista del software ben 8 dispositivi.

Xiaomi, questi dispositivi tech non saranno più supportati via software

Il produttore tech Xiaomi non aggiornerà più e non supporterà più dal punto di vista software almeno 8 dispositivi. Questo è quanto è emerso in rete in queste ore. Come già accennato in apertura, le varie aziende del settore assicurano diversi aggiornamenti sui propri dispositivi per alcuni anni. Tuttavia, è arrivato il momento per Xiaomi di “abbandonare” alcuni suoi dispositivi ormai più datati, annunciati quindi ormai diversi anni fa.

Secondo quanto è emerso, tra i dispositivi che non saranno più aggiornati né supportati dall’azienda ce ne sarebbero non solo a marchio Xiaomi, ma anche con i marchi dei rispettivi sotto brand dell’azienda, ovvero Poco e Redmi.

Xiaomi, ecco gli 8 dispositivi che non saranno più aggiornati

REDMI A1 e REDMI A1+

REDMI 11 PRIME 4G

REDMI PAD

XIAOMI 11T e XIAOMI 11T Pro

XIAOMI 11 Lite 5G NE

POCO M5

POCO C50

Tra questi, i primi a non essere più supportati saranno Redmi 11 Prime 4G e Poco M5. Entrambi cesseranno di ricevere aggiornamenti a partire dalla giornata del prossimo 6 settembre 2025. Seguono poi gli altri smartphone qui sopra elencati, cioè Redmi A1, Redmi A1+, Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11 Lite 5G NE e Poco C50. Per questi device, la data dell’addio è fissata per il prossimo 23 settembre 2025. Ultimo sarà poi il tablet Redmi Pad. Per quest’ultimo, la data di addio è fissata per il 5 ottobre 2025.